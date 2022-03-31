***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2022 11:47
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014314
BIST
11:442.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,46
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
11:4414,6561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
11:4416,3340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0201
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
11:44906,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,17
|Açılış
|: 906,60
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ULUSE
|113,30
|5.043.525
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,79
|77.788.746
|% 8,91
|
|YKSLN
|7,08
|38.237.593
|% 7,76
|
|ISFIN
|3,67
|268.798.925
|% 7,00
|
|TURGG
|210,50
|27.472.674
|% 6,85
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,50
|69.429.641
|% -5,86
|
|GLBMD
|5,70
|4.645.464
|% -4,20
|
|EUHOL
|3,08
|2.073.621
|% -3,45
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,38
|2.118.274.454
|% 0,62
|
|GARAN
|12,20
|1.045.024.497
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,24
|980.306.909
|% 1,94
|
|SISE
|15,34
|545.279.379
|% 1,39
|
|KARSN
|5,55
|537.069.582
|% 4,52
|
|KARSN
|5,55
|537.069.582
|% 4,52
|
|GARAN
|12,20
|1.045.024.497
|% 0,08
|
|ODAS
|1,70
|139.729.921
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,07
|336.465.994
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,67
|268.798.925
|% 7,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6487
|14,6561
|% 0,02
|
|Euro
|16,3148
|16,3340
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1513
|19,2474
|% -0,25
|
|Frank
|15,7577
|15,8527
|% -0,36
|
|Riyal
|3,8927
|3,9122
|% -0,08
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,67
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,06
|
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