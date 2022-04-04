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***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

04.04.2022 10:00
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [DESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015334


BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 18,95 131.716.802 % 9,98  
ULUSE 137,00 1.612.353 % 9,95  
DAPGM 22,56 163.123.523 % 9,94  
LIDER 20,50 3.144.803 % 9,92  
GEREL 4,79 38.775.902 % 9,86  
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13:08 Alış Satış %  
Dolar 14,7104 14,7149 % 0,21  
Euro 16,1992 16,2071 % -0,07  
Sterlin 19,2442 19,3408 % 0,24  
Frank 15,8069 15,9022 % 0,03  
Riyal 3,9107 3,9303 % 0,21  
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13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 1,18  
Altın Gr. 911 912 2,40  
Cumhuriyet 6.043 6.135 22,00  
Tam 6.015 6.165 20,91  
Yarım 2.907 2.982 10,12  
Çeyrek 1.458 1.491 5,06  
Gümüş.Ons 24,67 24,70 0,05  
Gümüş Gr. 11,68 11,69 0,05  
B. Petrol 103 103 -1,15  
Seans Raporu 13:08
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