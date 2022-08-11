***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:41
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054472
BIST
16:162.872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 41,96
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:1617,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0719
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:1618,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1579
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:161.035,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.035,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:16
|BARMA
|43,56
|7.367.390
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.787.078
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.953.504
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.664
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.898.110
|% 9,81
|
|TIRE
|19,90
|224.413.678
|% -9,71
|
|PAMEL
|188,90
|14.852.224
|% -9,18
|
|KZBGY
|31,98
|59.799.211
|% -8,31
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,35
|5.356.563.229
|% 2,00
|
|AKBNK
|10,10
|2.274.117.822
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,61
|2.087.118.436
|% 3,70
|
|SASA
|53,50
|1.937.360.513
|% 1,33
|
|SISE
|24,44
|1.616.177.389
|% 1,83
|
|EKGYO
|3,67
|1.558.471.172
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,61
|2.087.118.436
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,23
|970.205.664
|% 0,95
|
|AKBNK
|10,10
|2.274.117.822
|% 3,06
|
|ISCTR
|6,19
|1.396.578.162
|% 2,48
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9338
|17,9409
|% 0,40
|
|Euro
|18,5628
|18,5727
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,8725
|21,9822
|% 0,49
|
|Frank
|19,0397
|19,1544
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7605
|4,7843
|% 0,44
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.946
|6.996
|12,00
|
|Yarım
|3.384
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|98,94
|98,94
|1,54
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:30GEDIK
Yüzde 6.99 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 429 adet işlem
-
16:29GSRAY
Yüzde 9.36 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 724, 618 adet işlem
-
16:28SARKY
Yüzde 6.19 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 828 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 73 artarak (% 1.89 ) 3, 109
-
16:27XU100
Endeks 2, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 43, 291.00 milyon TL de