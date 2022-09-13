***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:04
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062708
BIST
16:423.586
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -63,10
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:4218,2520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:4218,3176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1311
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:421.001,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,80
|Açılış
|: 1.000,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.501.478
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.019.617
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.072.210
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|344.602.771
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|180.231.295
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|159.258.000
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,02
|12.510.426.747
|% 2,91
|
|YKBNK
|9,30
|11.651.613.789
|% -4,02
|
|ISCTR
|11,74
|10.158.791.734
|% -6,45
|
|THYAO
|74,00
|9.451.639.130
|% -1,27
|
|EREGL
|32,42
|7.447.268.247
|% -2,93
|
|YKBNK
|9,30
|11.651.613.789
|% -4,02
|
|EKGYO
|4,82
|5.629.165.563
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,74
|10.158.791.734
|% -6,45
|
|AKBNK
|18,02
|12.510.426.747
|% 2,91
|
|KRDMD
|15,70
|6.277.135.071
|% 2,55
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2500
|18,2520
|% 0,20
|
|Euro
|18,3068
|18,3176
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,0433
|21,1488
|% -0,89
|
|Frank
|18,9133
|19,0272
|% -0,64
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-17,72
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,52
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|-54,00
|
|Tam
|6.747
|6.816
|-40,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|0,12
|
Seans Raporu
16:42
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16:57VKING
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 345 adet işlem
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16:56GARFA
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 700 adet işlem
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -73, 06 kaybederek (% -2.23 ) 3, 197
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16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PAGYO, GARAN, HALKB, FRIGO, VAKBN, COSMO, NTHOL, RODRG, IEYHO