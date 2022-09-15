***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 16:17
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063347
BIST
16:073.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -45,75
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.393
16:0718,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:0718,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:07990,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,99
|Açılış
|: 990,55
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MERKO
|5,39
|74.214.902
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|398.408.725
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|32.674.948
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|67.306.373
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|108.711.324
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.259.210
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.834.527.961
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.361.795.357
|% -9,98
|
|ASELS
|33,68
|7.935.616.824
|% 2,06
|
|THYAO
|75,00
|5.171.904.330
|% 0,94
|
|YKBNK
|7,08
|4.051.318.459
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,70
|3.490.432.458
|% 1,48
|
|ISCTR
|9,16
|3.427.701.798
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.051.318.459
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,31
|1.827.410.407
|% -2,49
|
|ISCTR
|9,16
|3.427.701.798
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,70
|3.490.432.458
|% 1,48
|
|ASELS
|33,68
|7.935.616.824
|% 2,06
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2584
|18,2665
|% 0,21
|
|Euro
|18,2837
|18,2936
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,9554
|21,0605
|% -0,14
|
|Frank
|19,0198
|19,1344
|% 0,77
|
|Riyal
|4,8445
|4,8688
|% 0,17
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,67
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.709
|6.772
|-20,00
|
|Yarım
|3.269
|3.310
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,18
|92,18
|-1,92
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20KLRHO
Yüzde -9.60 oranında düşüşle 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 013, 931 adet işlem
-
16:18CEOEM
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 079 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 3, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 64, 595.00 milyon TL de
-
16:17ATATP
Yüzde -59.58 oranında düşüşle 22.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 945, 164 adet işlem
-
16:16ZRGYO
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 275, 125 adet işlem