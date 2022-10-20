***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 10:21
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073027
BIST
10:353.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 25,82
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.908
En Düşük
3.878
10:3518,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:3518,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:35974,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 974,94
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:35
|PENTA
|644,10
|12.660.878
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|35.270.661
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|177.073.285
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|52.591.086
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|20.296.710
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,72
|10.460.492
|% -7,22
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|DGATE
|14,11
|4.904.113
|% -3,69
|
|COSMO
|72,00
|4.294.150
|% -3,61
|
|THYAO
|99,30
|1.381.409.919
|% 1,95
|
|VAKBN
|8,83
|816.645.920
|% 2,67
|
|HALKB
|8,69
|763.471.554
|% 2,00
|
|ASELS
|32,74
|710.902.673
|% -0,06
|
|KONTR
|88,10
|675.341.296
|% -2,44
|
|EKGYO
|4,53
|629.400.102
|% 1,80
|
|VAKBN
|8,83
|816.645.920
|% 2,67
|
|HALKB
|8,69
|763.471.554
|% 2,00
|
|YKBNK
|9,75
|653.157.784
|% 0,21
|
|ODAS
|7,94
|518.004.837
|% 2,85
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5925
|18,6004
|% 0,02
|
|Euro
|18,2038
|18,2169
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8123
|20,9166
|% 0,25
|
|Frank
|18,4074
|18,5183
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9325
|4,9573
|% 0,17
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,76
|
|Altın Gr.
|973
|974
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.716
|3,00
|
|Yarım
|3.233
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,87
|