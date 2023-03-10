***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2023 12:53
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122686
BIST
14:595.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -23,76
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
14:5918,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
14:5920,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
14:591.118,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.118,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ERCB
|126,50
|214.809.294
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|347.894.784
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.172.166
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.492.537
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,58
|1.441.102
|% 9,84
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|MERCN
|33,18
|81.607.430
|% -8,29
|
|TERA
|25,98
|57.535.924
|% -7,94
|
|PENTA
|35,62
|82.380.167
|% -5,27
|
|EREGL
|41,18
|5.474.034.070
|% -4,19
|
|ISCTR
|14,73
|3.539.887.443
|% 3,73
|
|OYAKC
|47,04
|3.167.986.316
|% 0,34
|
|ASTOR
|52,25
|3.008.619.031
|% 6,63
|
|KRDMD
|21,16
|2.517.544.551
|% 1,24
|
|ISCTR
|14,73
|3.539.887.443
|% 3,73
|
|ADESE
|1,65
|297.293.839
|% 4,43
|
|YKBNK
|11,82
|2.094.627.037
|% 0,77
|
|EREGL
|41,18
|5.474.034.070
|% -4,19
|
|KRDMD
|21,16
|2.517.544.551
|% 1,24
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9610
|18,9664
|% 0,07
|
|Euro
|20,0735
|20,0804
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6758
|22,7895
|% 0,64
|
|Frank
|20,3589
|20,4815
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0355
|5,0607
|% 0,03
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|4,20
|
|Cumhuriyet
|7.546
|7.660
|25,00
|
|Tam
|7.594
|7.646
|16,00
|
|Yarım
|3.710
|3.742
|8,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.871
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,02
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-0,65
|