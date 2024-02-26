***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2024 12:43
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251862
BIST
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14:379.372
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -2,20
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
14:3731,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0831
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
14:3733,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1994
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
14:372.033,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,20
|Açılış
|: 2.033,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler14:35
|LMKDC
|21,56
|8.681.802
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|360.669.091
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|604.920.301
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|221.443.061
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|155.796.353
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,55
|576.958.186
|% -6,59
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|ISBTR
|535.010,00
|1.605.025
|% -6,14
|
|AYCES
|1.047,00
|654.619.329
|% -5,76
|
|THYAO
|286,25
|7.561.820.168
|% -0,09
|
|BORSK
|54,95
|4.473.765.833
|% 6,49
|
|MIATK
|77,10
|4.151.669.371
|% 9,99
|
|ASTOR
|132,90
|3.990.226.128
|% 6,32
|
|ISCTR
|28,32
|3.970.202.431
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,80
|868.031.744
|% -2,03
|
|ISCTR
|28,32
|3.970.202.431
|% -1,46
|
|EKGYO
|11,37
|1.501.093.089
|% -2,24
|
|AKFGY
|2,46
|242.687.770
|% -1,60
|
|TSPOR
|1,84
|168.681.533
|% 2,22
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1193
|31,1251
|% 0,28
|
|Euro
|33,7819
|33,8281
|% 0,61
|
|Sterlin
|39,3762
|39,5737
|% 0,43
|
|Frank
|35,2591
|35,4715
|% 0,50
|
|Riyal
|8,2770
|8,3185
|% 0,31
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|889,02
|889,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,92
|968,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,62
|2.031,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:35
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14:49ISGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 693, 942 adet işlem
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14:48MMCAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 793 adet işlem
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14:47PEKGY
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 32.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 154, 631 adet işlem
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14:46XU100
Endeks 9, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 85, 000.00 milyon TL de
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14:46BINHO
Yüzde 7.83 oranında artışla 654.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 610, 543 adet işlem