***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2020 18:31
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825781
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0443
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:057,0035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1192
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05328,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,70
|Açılış
|: 328,50
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0109
|8,0511
|% 1,27
|
|Frank
|6,5754
|6,6150
|% 1,81
|
|Riyal
|1,6246
|1,6328
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,98
|
|Altın Gr.
|328
|329
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,97
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,64
|36,64
|-8,63
|
Seans Raporu
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17:57TGSAS
Yüzde -14.97 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 485 adet işlem
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17:56TEKTU
Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem