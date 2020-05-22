***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.05.2020 15:28
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08/05/2020
Tescil Tarihi
22.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin
2020 yılı hesap dönemi için Birleşim
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 08
.05.2020
tarihli
Genel Kurul kararı 22.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846501
BIST
16:08103.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 354,83
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:086,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:087,4248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:08379,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,12
|Açılış
|: 379,31
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.020.645
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.617.165
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|11.816.980
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|529.897.175
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|377.952.295
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|350.671.263
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.135.309
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,64
|44.995.534
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,20
|71.482.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2625
|8,3039
|% -0,17
|
|Frank
|6,9760
|7,0181
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8068
|1,8158
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.490
|16,10
|
|Tam
|2.528
|2.555
|16,50
|
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,10
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,00
|