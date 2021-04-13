***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2021 16:27
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
13.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin
2021 yılı hesap dönemi için Birleşim
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 31.03.2021
tarihli
Genel Kurul kararı 13.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927482
BIST
16:191.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:198,1464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:199,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:19456,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,42
|Açılış
|: 456,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,99
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:19
|MTRKS
|49,56
|6.470.752
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.156.013
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.523.624
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.151.890
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.996.733
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.226.100
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.378.236
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,57
|1.501.547.481
|% 7,13
|
|GARAN
|6,71
|955.767.199
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,43
|601.879.820
|% 1,23
|
|FENER
|32,60
|585.506.510
|% 4,15
|
|THYAO
|11,77
|569.986.034
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,80
|466.164.782
|% -1,10
|
|TSKB
|1,28
|281.096.977
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|445.226.112
|% 0,00
|
|GARAN
|6,71
|955.767.199
|% 1,36
|
|EREGL
|17,57
|1.501.547.481
|% 7,13
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1421
|8,1464
|% -0,04
|
|Euro
|9,7208
|9,7297
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1411
|11,1970
|% -0,23
|
|Frank
|8,8096
|8,8627
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,08
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|13,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|6,31
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|3,05
|
|Çeyrek
|727
|744
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,09
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|0,61
|