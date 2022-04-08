***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2022Tescil Tarihi08.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2022-10555AçıklamalarŞirketimizin2022 yılı hesap dönemi için BirleşimBağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ninbağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 31.03.2022tarihliGenel Kurul kararı 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018438BIST