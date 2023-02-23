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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.02.2023 18:31
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

23.02.2023 tarihli 07/2023 ve 08/2023 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemlerine ilişkin mali tabloları ve bunlara ilaveten 2023 yılı ara dönemlerine ait mali tabloların da Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi tarafından denetlenmesi hususunun 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda ortakların onayına sunulmasına, onayın alınmasının ardından sözleşmenin imzalanarak gerekli duyuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
        
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116452


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