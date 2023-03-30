***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2023 18:41
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.02.2023 tarihindeki 08/2023 sayılı kararının, bağımsız denetime ilişkin 01.01.2023 - 31.03.2023 ile 01.01.2023 - 30.09.2023 ara dönemlerine ait mali tabloların hariç tutulacak şekilde 30.03.2023 tarihli 15/2023 sayılı yönetim kurulu karar ile güncellenmesine, Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemlerine ilişkin mali tablolarının Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmesi hususunun 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda ortakların onayına sunulmasına, onayın alınmasının ardından sözleşmenin imzalanarak gerekli duyuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129916
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0486
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2152
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.219,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.219,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,01
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1645
|19,1687
|% 0,25
|
|Euro
|20,9358
|20,9737
|% 1,04
|
|Sterlin
|23,6404
|23,7589
|% 0,61
|
|Frank
|20,8800
|21,0058
|% 0,62
|
|Riyal
|5,0904
|5,1160
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|13,97
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|9,13
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.201
|8.300
|24,00
|
|Yarım
|4.021
|4.061
|11,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.031
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
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17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem