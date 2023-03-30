***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.02.2023 tarihindeki 08/2023 sayılı kararının, bağımsız denetime ilişkin 01.01.2023 - 31.03.2023 ile 01.01.2023 - 30.09.2023 ara dönemlerine ait mali tabloların hariç tutulacak şekilde 30.03.2023 tarihli 15/2023 sayılı yönetim kurulu karar ile güncellenmesine, Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemlerine ilişkin mali tablolarının Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmesi hususunun 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda ortakların onayına sunulmasına, onayın alınmasının ardından sözleşmenin imzalanarak gerekli duyuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129916BIST