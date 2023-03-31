***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 17:48
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarihli 15/2023 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemlerine ilişkin mali tablolarının Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenmesi hususu 31 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda ortaklar tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130446
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8271
17:591.220,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.220,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1805
|19,1862
|% 0,10
|
|Euro
|20,8479
|20,8576
|% -0,39
|
|Sterlin
|23,6330
|23,7516
|% -0,19
|
|Frank
|20,9057
|21,0316
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0966
|5,1222
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,52
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.329
|11,00
|
|Yarım
|4.034
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,86
|14,88
|0,14
|
|B. Petrol
|79,70
|79,70
|1,10
|