***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2023Tescil Tarihi24.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10817AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarihli 15/2023 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemlerine ilişkin mali tablolarının Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenmesi hususu 31 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda ortaklar tarafından onaylanmıştı. Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi için Birleşim Neks Bağımsız Denetim A. Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.04.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 24 Nisan 2023 tarihli 10817 sayısında ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140466BIST