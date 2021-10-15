***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6.Madde 11/10/2004 18/10/2004 61596.Madde ve Geçici Madde eklenmiştir. 06/06/2005 09/06/2005 63216.Madde 27/07/2006 01/08/2006 66116.Madde 27/09/2007 03/10/2007 690810,12,13,35.Maddeler 08/06/2012 14/06/2012 809018,20,21,26,29,31,32.Maddeler 22/04/2013 29/04/2013 830920.Madde 12/04/2016 18/04/2016 90566.Madde 13/04/2021 16/04/2021 10311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971067BIST