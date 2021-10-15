***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
15.10.2021 17:30
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6.Madde 11/10/2004 18/10/2004 6159
6.Madde ve Geçici Madde eklenmiştir. 06/06/2005 09/06/2005 6321
6.Madde 27/07/2006 01/08/2006 6611
6.Madde 27/09/2007 03/10/2007 6908
10,12,13,35.Maddeler 08/06/2012 14/06/2012 8090
18,20,21,26,29,31,32.Maddeler 22/04/2013 29/04/2013 8309
20.Madde 12/04/2016 18/04/2016 9056
6.Madde 13/04/2021 16/04/2021 10311
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971067
BIST
18:051.410
En Yüksek
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En Düşük
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|Açılış
|: 9,1950
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|Önceki Kapanış
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9,2427
En Düşük
9,1719
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En Yüksek
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En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2261
|9,2329
|% 0,60
|
|Euro
|10,7035
|10,7155
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,6591
|12,7226
|% 1,13
|
|Frank
|9,9506
|10,0106
|% 0,51
|
|Riyal
|2,4532
|2,4655
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-27,21
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
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|B. Petrol
|84,64
|84,64
|0,64
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