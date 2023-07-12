***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.07.2023 15:00
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/07/2023 12/07/2023 10869
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170881
BIST
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17:146.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 45,58
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1426,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0563
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1429,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3041
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:141.645,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 22,89
|Açılış
|: 1.645,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:14
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.174.085
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.072.016
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.389
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.121.597.872
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.697.681
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|THYAO
|213,50
|5.612.085.948
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|SKBNK
|3,02
|951.682.196
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1446
|26,1497
|% 0,22
|
|Euro
|29,0255
|29,0407
|% 1,06
|
|Sterlin
|33,8496
|34,0193
|% 0,56
|
|Frank
|29,9891
|30,1698
|% 1,41
|
|Riyal
|6,9477
|6,9826
|% 0,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|22,69
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|22,89
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.600
|10.806
|146,00
|
|Yarım
|5.300
|5.428
|73,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.714
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|0,73
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,66
|