***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz 17.02.2023 tarihli 04/2023 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'ndaDenetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet Genel Müdür Burak Çelet Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Diribaşhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115002BIST