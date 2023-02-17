***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.02.2023 20:46
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz 17.02.2023 tarihli 04/2023 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet Genel Müdür Burak Çelet Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Diribaş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115002
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.116,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.116,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.117,85
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8548
|18,8685
|% 0,11
|
|Euro
|20,1552
|20,1660
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6101
|22,7235
|% 0,35
|
|Frank
|20,2775
|20,3996
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0162
|5,0414
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,93
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,73
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.598
|7.668
|12,00
|
|Yarım
|3.712
|3.752
|6,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.876
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,19
|0,10
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|-2,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
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17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem