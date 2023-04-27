***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz 27.04.2023 tarihli 18/2023 Sayılı Yönetim Kurulu KararındaDenetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Şirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı Melih ÇeletGenel Müdür Burak ÇeletGenel Müdür Yardımcısı Cem Tok01.01.2023 – 31.03.2023 Tarihli Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142276BIST