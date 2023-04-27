***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.04.2023 21:06
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz 27.04.2023 tarihli 18/2023 Sayılı Yönetim Kurulu Kararında
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Şirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet
Genel Müdür Burak Çelet
Genel Müdür Yardımcısı Cem Tok
01.01.2023 – 31.03.2023 Tarihli Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142276
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0109
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.243,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.243,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4340
|19,4379
|% 0,15
|
|Euro
|21,4579
|21,4803
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,2123
|24,3338
|% 0,28
|
|Frank
|21,6567
|21,7872
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1664
|5,1923
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,94
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.092
|9.288
|-14,00
|
|Yarım
|4.438
|4.541
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.281
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,59
|0,05
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
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17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de