***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı 2. Çeyrek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181632BIST