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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

17.02.2023 20:59
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2023
Karar Sayısı
04/2023
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz 17.02.2022 tarihli ve 04/2023 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet
Genel Müdür Burak Çelet
Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Diribaş
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.
1- İşletmemizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
2- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
3- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet
Genel Müdür Burak Çelet
Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Diribaş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115006


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Yarım 3.709 3.755 9,00  
Çeyrek 1.854 1.877 4,00  
Gümüş.Ons 21,77 21,79 0,18  
Gümüş Gr. 13,20 13,22 0,13  
B. Petrol 83,07 83,07 -2,07  
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