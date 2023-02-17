***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/02/2023Karar Sayısı04/2023SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıŞirketimiz 17.02.2022 tarihli ve 04/2023 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'ndaDenetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı Melih ÇeletGenel Müdür Burak ÇeletGenel Müdür Yardımcısı Ayhan DiribaşSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.1- İşletmemizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.2- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.3- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.Yönetim Kurulu Başkanı Melih ÇeletGenel Müdür Burak ÇeletGenel Müdür Yardımcısı Ayhan Diribaşhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115006BIST