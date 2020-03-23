***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









klamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCorona Virüs (COVID-19) salgınıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretime kısmen ara verilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime kısmen ara verilmesiVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi23.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23.03.2020 09:00Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektirYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 23.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ve dışsal etkilerin yarattığı zorunluluk hali sebebiyle 23.03.2020 tarihinden itibaren 3 fabrikamız bir süre üretimine ara verecektir. Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Merkez ofis çalışanlarımızın yeteri kadarı uzaktan çalışma modeline geçmiştir. Bu süreçte İnternet mağazamız www.desa.com.tr 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.Kamunun yönlendirmelerini dikkatle takip ediyor ve tüm uyarıları dikkate alıyoruz.DESA olarak bu küresel salgını en kısa atlatacağımıza inancımız tamdır.Söz konusu durumun kamuoyunu aydınlatma platformu aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831246BIST