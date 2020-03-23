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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

23.03.2020 09:50
GÜNCEL HABERLER


klamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Corona Virüs (COVID-19) salgını
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretime kısmen ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime kısmen ara verilmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
23.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.03.2020 09:00
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu 23.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ve dışsal etkilerin yarattığı zorunluluk hali sebebiyle 23.03.2020 tarihinden itibaren 3 fabrikamız bir süre üretimine ara verecektir. Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Merkez ofis çalışanlarımızın yeteri kadarı uzaktan çalışma modeline geçmiştir. Bu süreçte İnternet mağazamız www.desa.com.tr 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.
Kamunun yönlendirmelerini dikkatle takip ediyor ve tüm uyarıları dikkate alıyoruz. 
DESA olarak bu küresel salgını en kısa atlatacağımıza inancımız tamdır. 
        
Söz konusu durumun kamuoyunu aydınlatma platformu aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831246


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Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,51 12,53 -0,10  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,02  
B. Petrol 26,27 26,27 -0,71  
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