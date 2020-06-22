Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

22.06.2020 14:17
GÜNCEL HABERLER



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Geçici bir süre ile ara verilen üretime kısmi olarak yeniden başlanması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (Pandemi) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime kısmen ara verilmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe kısmen başlanması nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Normaleşme sürecinin başlaması,
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
22.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarihli kararı çerçevesinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkisini azaltmaya yönelik 3 fabrikamızın üretim faaliyetlerine ara verildiğini paylaşmıştık.
Şirketimiz, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Alınan tüm tedbirlere uyulmak suretiyle bugün itibari ile kısmen üç fabrikamızda üretime başlanmıştır.
Kamunun yönlendirmelerini dikkatle takip ediyor ve tüm uyarıları dikkate alıyoruz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852285


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:56115.320
Değişim :  1,50% |  1.708,23
Açılış :  114.701  
Önceki Kapanış :  113.612  
En Yüksek
115.447 En Düşük
114.267
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 7,70 18.889.740 % 10,00  
RTALB 35,72 85.719.884 % 9,98  
BAYRK 9,17 37.625.592 % 9,95  
GLRYH 15,36 30.075.638 % 9,95  
GLBMD 5,09 779.278 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4719 8,5144 % 0,52  
Frank 7,1799 7,2231 % 0,29  
Riyal 1,8209 1,8300 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 11,71  
Altın Gr. 386 386 2,24  
Cumhuriyet 2.508 2.521 34,30  
Tam 2.573 2.584 33,20  
Yarım 1.254 1.264 17,20  
Çeyrek 629 633 8,60  
Gümüş.Ons 17,93 17,96 0,34  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,08  
B. Petrol 41,98 41,98 -0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru