***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiGeçici bir süre ile ara verilen üretime kısmi olarak yeniden başlanmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona Virüs (Pandemi) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime kısmen ara verilmesiVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe kısmen başlanması nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarNormaleşme sürecinin başlaması,Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih22.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarihli kararı çerçevesinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkisini azaltmaya yönelik 3 fabrikamızın üretim faaliyetlerine ara verildiğini paylaşmıştık.Şirketimiz, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Alınan tüm tedbirlere uyulmak suretiyle bugün itibari ile kısmen üç fabrikamızda üretime başlanmıştır.Kamunun yönlendirmelerini dikkatle takip ediyor ve tüm uyarıları dikkate alıyoruz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852285BIST