Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

07.09.2022 10:42
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07./21.07./29.07/02.08/17.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DESA INTERNAZIONALE S.R.L.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her nevi Deriden Mamul Ürünlerinin Üretimi, Ar-ge Çalışmaları, Toptan ve Perakende Satışı, Ithalat ve Ihracatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000,00¬
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.08.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000,00¬
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
10.000,00¬
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,00
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Bedel üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan edinim.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

21.07./29.07/02.08./17.08 tarihli açıklamalarımızda belirtilen %100 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu, DESA INTERNAZIONALE S.R.L. ünvanlı şirketimizin tescil işlemlerinin tamamlandığını komuoyuna saygıyla bildiririz.
Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060874


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:553.374
Değişim :  -0,52% |  -17,54
Açılış :  3.402  
Önceki Kapanış :  3.391  
En Yüksek
3.424 En Düşük
3.363
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKO 2,31 457.981 % 10,00  
ROYAL 4,74 3.774.770 % 9,98  
ZRGYO 4,53 64.179.331 % 9,95  
BRMEN 3,76 210.075 % 9,94  
ATAGY 5,44 1.530.192 % 9,90  
daha fazla
10:53 Alış Satış %  
Dolar 18,2224 18,2470 % 0,07  
Euro 18,1015 18,1121 % 0,34  
Sterlin 20,9024 21,0072 % -0,15  
Frank 18,4636 18,5748 % 0,13  
Riyal 4,8383 4,8626 % 0,07  
daha fazla
10:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.700 -1,81  
Altın Gr. 995 995 -2,48  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.739 6.830 -10,00  
Yarım 3.284 3.334 -5,00  
Çeyrek 1.647 1.669 -3,00  
Gümüş.Ons 18,06 18,10 0,07  
Gümüş Gr. 10,55 10,57 -0,00  
B. Petrol 91,51 91,51 -1,32  
Seans Raporu 10:53
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru