***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/02/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCELENTANO ARTİSANS TEKSTİL VE DERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTekstil, deri ve örme çanta ve her çeşit saraciye mamullerinin el örgüsü, el emeği, zanaati, tasarımı ve çağın bilgi ve teknolojilerinin gereklerine uygun bir şekilde üretimi, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende dahili ticareti, her türlü iplik ve kumaştan mamul giyim eşyası, aksesuarlar ürünlerinin ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.02.2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1.000,00Toplam Tutar1.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0.053966İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,073586Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/02/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 05.02.2024 tarihli toplantısında %100 hissesi DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.' ye ait olmak üzere yeni bir şirket kurulması yönünde karar verilmişti. Bu kapsamda gerekli başvurular yapılmış ve "CELENTANO ARTİSANS TEKSTİL VE DERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ"nin kuruluşu 09.02.2024 tarihinde tescil edilerek 09.02.2024 tarih ve 11019 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251128BIST