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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

21.02.2024 17:46
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/02/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
CELENTANO ARTİSANS TEKSTİL VE DERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tekstil, deri ve örme çanta ve her çeşit saraciye mamullerinin el örgüsü, el emeği, zanaati, tasarımı ve çağın bilgi ve teknolojilerinin gereklerine uygun bir şekilde üretimi, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende dahili ticareti, her türlü iplik ve kumaştan mamul giyim eşyası, aksesuarlar ürünlerinin ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.02.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1.000,00
Toplam Tutar
1.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0.053966
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,073586
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/02/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Yönetim kurulumuzun 05.02.2024 tarihli toplantısında %100 hissesi DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.' ye ait olmak üzere yeni bir şirket kurulması yönünde karar verilmişti. Bu kapsamda gerekli başvurular yapılmış ve "CELENTANO ARTİSANS TEKSTİL VE DERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ"nin kuruluşu 09.02.2024 tarihinde tescil edilerek 09.02.2024 tarih ve 11019 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251128


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VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
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Frank 35,0748 35,2861 % 0,41  
Riyal 8,2423 8,2837 % 0,30  
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Gümüş ONS 22,82 22,85 % 0,66  
Platin 883,54 886,22 % 0,66  
Paladyum 938,86 942,98 % 0,66  
Brent Pet. 82,94 82,94 % 0,66  
Altın Ons 2.023,04 2.023,40 % 0,66  
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