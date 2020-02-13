***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-92.128 -92.128 -92.128Transferler-186.146 186.146Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-876.915 -508.739 -1.324.671 -2.710.325 0 -2.710.325Dönem Karı (Zararı)8.378.556 8.378.556 0 8.378.556Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 75.492.735Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735Transferler8.378.556 -8.378.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-695.914 -637.631 1.324.671 -8.874 0 -8.874Dönem Karı (Zararı)18.243.268 18.243.268 0 18.243.268Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 0 93.727.129 0 93.727.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.140.578 17.584.807Dönem Karı (Zararı)18.243.268 8.378.556Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.243.268 8.378.556Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.690.726 4.405.235Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 26.877.965 5.174.122Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.399.883 -876.915Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.095.797 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-695.914 -876.915Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.243.279 29.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.084.758 1.218.503Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -158.521 -2.671.306Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 942.468Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 0 540.281Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler422.190 -983.943Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 0 -928.984Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 1.204.625 679.300Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -782.435 -734.259Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler19 252.286 375.162Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29-31 0 49.858Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.492.491 -1.647.095İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -1.492.491 -1.647.095Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 1.474.172 2.350.975Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -66.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.206.584 4.801.016Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.266.785 -13.058.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -10.864.763 -12.832.955İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.402.022 -225.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler491.767 -1.659.796İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 547.429 -1.935.674İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -55.662 275.878Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 6.168.950 -15.047.953Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -70.105 -3.204.646Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.437.927 26.990.254İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 9.374.728İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 12.437.927 17.615.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 0 642.579Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.008.746 6.004.727İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.840.136 4.806.213İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.168.610 1.198.514Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 1.436.084 4.597.417İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -462.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 0 671.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 -1.134.611Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.140.578 17.584.807YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.575.446 -5.341.297Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.040 150.203Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 26.040 150.203Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.601.486 -5.491.500Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.525.981 -5.124.567Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -75.505 -366.933FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.553.006 -20.811.044Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.741.610 66.265.597Kredilerden Nakit Girişleri36 54.741.610 66.265.597Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-66.454.737 -84.693.572Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları36 -66.454.737 -84.693.572Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.198.691 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-373.625 0Ödenen Faiz29 -4.267.563 -2.383.069YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.012.126 -8.567.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42 19.012.126 -8.567.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42 320.860 8.888.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42 19.332.986 320.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri42 19.332.986 320.860Ticari Alacaklar7 35.711.999 23.758.576İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 28.986.834 18.741.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.725.165 5.017.159Diğer Alacaklar9 2.348.049 2.892.512İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.112.057 2.659.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 235.992 233.026Stoklar10 161.176.661 167.345.611Peşin Ödenmiş Giderler4.482.568 4.693.842İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 10.095 16.469İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.472.473 4.677.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar33 2.726.057 3.798Diğer Dönen Varlıklar515.470 969.159İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25 515.470 969.159ARA TOPLAM226.293.790 199.984.358Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar32 2.772.277 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR229.066.067 202.756.635DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar9 278.187 225.491İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 278.187 225.491Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 11.935.938 10.443.447Maddi Duran Varlıklar14 51.649.629 53.559.584Kullanım Hakkı Varlıkları2 59.832.183 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 643.891 811.553Ertelenmiş Vergi Varlığı33 8.073.273 3.746.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR140.137.313 76.511.081TOPLAM VARLIKLAR369.203.380 279.267.716KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar43.110.899 4.995.324İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.110.899 4.995.324Banka Kredileri36 21.449.859 4.975.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.635.792 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar25.248 19.894Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.545.778 32.386.507İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.545.778 32.386.507Banka Kredileri36 15.545.778 32.386.507Ticari Borçlar7 125.579.239 103.110.780İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 30.277.313 21.451.406İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 95.301.926 81.659.374Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 6.289.965 5.149.555Diğer Borçlar9.927.242 9.884.815İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.820.442 4.806.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.106.800 5.078.602Türev Araçlar37 0 1.698.296Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.098.732 5.662.648İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 4.948.367 3.929.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.150.365 1.733.382Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 3.639.435 214.468Kısa Vadeli Karşılıklar4.455.780 4.058.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.953.257 2.397.580Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 1.502.523 1.661.044ARA TOPLAM215.647.070 167.161.017TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER215.647.070 167.161.017UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47.088.863 27.486.005İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36 47.088.863 27.486.005Banka Kredileri11.084.333 27.486.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar36.004.530 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.152.893 5.437.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 4.152.893 5.437.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 8.587.425 3.690.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.829.181 36.613.964TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER275.476.251 203.774.981ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.727.129 75.492.735Ödenmiş Sermaye26 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları26 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.264.311 26.597.856Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.264.311 26.597.856Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 27.549.294 28.245.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -2.284.983 -1.647.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -1.324.671Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -1.324.671Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)37 0 -1.324.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 960.423 960.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 -5.463.098 -13.841.654Net Dönem Karı veya Zararı26 18.243.268 8.378.556TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.727.129 75.492.735TOPLAM KAYNAKLAR369.203.380 279.267.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 428.112.815 347.648.021Satışların Maliyeti27 -266.269.424 -189.033.820TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.843.391 158.614.201BRÜT KAR (ZARAR)161.843.391 158.614.201Genel Yönetim Giderleri28 -16.989.682 -16.228.332Pazarlama Giderleri28 -100.930.218 -109.710.704Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -1.566.956 -2.227.706Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 31.031.239 36.045.770Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -26.013.241 -31.933.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.374.533 34.559.990Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 60.471 111.309Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 1.492.491 1.647.095FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.927.495 36.318.394Finansman Gelirleri31 1.272.675 0Finansman Giderleri31 -27.855.174 -25.374.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.344.996 10.943.999Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33 -4.101.728 -2.565.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -3.639.435 -214.468Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 -462.293 -2.350.975SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.243.268 8.378.556DÖNEM KARI (ZARARI)18.243.268 8.378.556Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.243.268 8.378.556Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına kazanç 0,00370000 0,00170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.333.545 -1.385.654Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -781.926 -972.453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -817.476 -652.229Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler265.857 239.028Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi26 86.012 95.538Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi33 179.845 143.490Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -1.324.671Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -1.698.296Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)37 -1.698.296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler373.625DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.333.545 -2.710.325TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.909.723 5.668.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.909.723 5.668.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818884BIST