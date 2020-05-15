***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735Transferler8.378.556 -8.378.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.978 -455.346 112.879 -516.445 0 -516.445Dönem Karı (Zararı)4.436.293 4.436.293 0 4.436.293Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.071.230 -2.102.698 -1.211.792 960.423 -5.463.098 4.436.293 79.412.583 79.412.583Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129Transferler18.243.268 -18.243.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.978 -87.413 -261.391 0 -261.391Dönem Karı (Zararı)1.034.560 1.034.560 0 1.034.560Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.375.316 -2.372.396 960.423 12.780.170 1.034.560 0 94.500.298 0 94.500.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.332.459 10.655.388Dönem Karı (Zararı)1.034.560 4.436.293Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.034.560 4.436.293Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.768.320 7.075.585Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 6.954.375 7.735.636Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-173.978 -1.146.047Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -173.978 -173.978Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler35 0 -972.069Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler666.683 703.801Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 484.725 719.989Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 181.958 -180.752Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 118.268Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 46.296Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.901.758 271.799Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 0 -89Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -489.540 3.185.084Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 2.391.298 -2.913.196Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler17 65.895 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27-29 2.748 4.155Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler167.489 -105.803İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 167.489 -105.803Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -816.650 -387.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.470.421 -856.490Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.268.679 1.241.913İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.364.661 -89.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 95.982 1.331.176Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-157.269 -121.702İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -155.544 -1.616İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.725 -120.086Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 4.296.494 -1.159.816Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.735.531 217.945Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-861.405 -84.488İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.378.792 354.107İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 517.387 -438.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -807.572 601.371Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.903.341 127.354İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -48.610 -761.794İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.854.731 889.148Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -2.080.162 -2.422.976İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-952.956 743.909Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -1.249.624 394.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 296.668 349.353Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.332.459 10.655.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-849.599 -1.098.637Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 13.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-849.599 -1.112.137Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -849.599 -1.044.296Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -67.841FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.972.568 -8.327.941Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47.281.561 6.031.365Kredilerden Nakit Girişleri34 47.281.561 6.031.365Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.007.225 -11.271.489Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları34 -16.007.225 -11.271.489Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2 -2.842.656 -2.315.401Ödenen Faiz29 -459.112 -772.416YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40 28.455.428 1.228.810Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi40 0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40 28.455.428 1.228.810DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 19.332.986 320.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 47.788.414 1.549.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri40 47.788.414 19.332.986Ticari Alacaklar7 36.465.161 35.711.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 32.225.390 28.986.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.239.771 6.725.165Diğer Alacaklar8 2.505.318 2.348.049İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.267.601 2.112.057İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 237.717 235.992Stoklar9 156.880.167 161.176.661Peşin Ödenmiş Giderler10 7.218.099 4.482.568İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 10.095 10.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 7.208.004 4.472.473Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 3.669.469 2.726.057Diğer Dönen Varlıklar23 821.682 515.470İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 821.682 515.470ARA TOPLAM255.348.310 226.293.790Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 2.772.277 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR258.120.587 229.066.067DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar8 278.187 278.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 278.187 278.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 11.768.449 11.935.938Maddi Duran Varlıklar12 51.186.186 51.649.629Kullanım Hakkı Varlıkları2 56.533.695 59.832.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 595.361 643.891Ertelenmiş Vergi Varlığı31 4.731.526 8.073.273TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.817.616 140.137.313TOPLAM VARLIKLAR390.938.203 369.203.380KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34 75.875.902 43.110.899İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34 75.875.902 43.110.899Banka Kredileri52.495.095 21.449.859Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.370.547 21.635.792Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10.260 25.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.865.062 15.545.778İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.865.062 15.545.778Banka Kredileri34 16.865.062 15.545.778Ticari Borçlar7 124.717.834 125.579.239İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 28.898.521 30.277.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 95.819.313 95.301.926Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 5.482.393 6.289.965Diğer Borçlar8 8.023.901 9.927.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.771.832 3.820.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.252.069 6.106.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.018.570 7.098.732İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 2.650.944 4.948.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.367.626 2.150.365Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 3.936.103 3.639.435Kısa Vadeli Karşılıklar4.886.023 4.455.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 3.201.542 2.953.257Sigortacılık Teknik Karşılıkları19 1.684.481 1.502.523ARA TOPLAM244.805.788 215.647.070TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER244.805.788 215.647.070UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.726.343 47.088.863İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.726.343 47.088.863Banka Kredileri34 12.025.000 11.084.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar30.701.343 36.004.530Uzun Vadeli Karşılıklar4.476.746 4.152.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.476.746 4.152.893Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 4.429.028 8.587.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.632.117 59.829.181TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER296.437.905 275.476.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.500.298 93.727.129Ödenmiş Sermaye24 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları24 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.002.920 25.264.311Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 25.002.920 25.264.311Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 27.375.316 27.549.294Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.372.396 -2.284.983Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 960.423 960.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 12.780.170 -5.463.098Net Dönem Karı veya Zararı24 1.034.560 18.243.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.500.298 93.727.129TOPLAM KAYNAKLAR390.938.203 369.203.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 85.657.865 92.410.317Satışların Maliyeti25 -51.607.974 -52.141.958TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.049.891 40.268.359BRÜT KAR (ZARAR)34.049.891 40.268.359Genel Yönetim Giderleri26 -4.090.692 -4.252.381Pazarlama Giderleri26 -21.970.687 -23.171.751Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -242.193 -454.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 14.762.555 10.928.787Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -14.510.337 -13.147.822ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.998.537 10.171.028Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 0 45.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -167.489 105.803FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.831.048 10.321.831Finansman Gelirleri29 1.642.814 0Finansman Giderleri29 -8.913.126 -5.486.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)560.736 4.835.694Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri473.824 -399.401Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -296.668 -669.261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 770.492 269.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.034.560 4.436.293DÖNEM KARI (ZARARI)1.034.560 4.436.293Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.034.560 4.436.293Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00020000 0,00090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-261.391 -629.324Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 -195.481 -195.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -112.068 -583.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.158 149.934Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi24 21.503 21.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 24.655 128.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 112.879Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 144.717Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)35 0 144.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -31.838Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi35 0 -31.838DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-261.391 -516.445TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)773.169 3.919.848Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları773.169 3.919.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845587BIST