***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 18:38
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735
Transferler
8.378.556 -8.378.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-347.957 -407.801 1.324.671 568.913 0 568.913
Dönem Karı (Zararı)
6.925.143 6.925.143 0 6.925.143
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.897.251 -2.055.153 960.423 -5.463.098 6.925.143 82.986.791 0 82.986.791
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129
Transferler
75.191 18.168.077 -18.243.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-347.957 -97.236 -445.193 0 -445.193
Dönem Karı (Zararı)
-4.728.778 -4.728.778 0 -4.728.778
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
181.968 181.968 0 181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.201.337 -2.382.219 1.035.614 12.886.947 -4.728.778 0 88.735.126 0 88.735.126
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.231.914 27.310.183
Dönem Karı (Zararı)
-4.728.778 6.925.143
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.728.778 6.925.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.781.432 11.617.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 12.691.770 12.911.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-467.365 -2.215.190
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -119.408 -1.480.862
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -347.957 -347.957
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -386.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.319.134 342.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.082.229 130.353
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 261.146 -135.305
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -107.148
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -24.241 454.768
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-362.757 239.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 0 -89
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 79.016 379.168
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -441.773 -139.774
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
27 -223.469 -381.296
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -86.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
855.430 246.378
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 855.430 246.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -213.279 547.718
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 181.968 12.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.962.073 8.767.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.422.988 2.746.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 11.871.732 853.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.551.256 1.892.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-445.555 1.154.257
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -274.550 79.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -171.005 1.074.554
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.084.793 -12.906.854
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.729.698 180.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.120.296 13.126.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.219.336 3.348.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -27.900.960 9.777.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -3.147.742 603.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.195 4.135.143
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.055.256 1.795.743
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 613.061 2.339.400
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.908.770 -995.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-506.012 723.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23 -506.012 375.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 0 348.308
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.909.419 27.310.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -1.322.495 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.164.305 -2.079.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.932 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 10.932 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.175.237 -2.079.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.175.237 -2.004.916
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -74.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.383.398 -11.028.244
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.226.620 72.469.054
Kredilerden Nakit Girişleri
34 129.226.620 72.469.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.515.461 -73.269.416
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
34 -46.515.461 -73.269.416
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 -11.344.029 -8.466.180
Ödenen Faiz
29 -1.983.732 -1.761.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.987.179 14.202.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40 43.987.179 14.202.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 19.332.986 320.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 63.320.165 14.523.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
40 63.320.165 19.332.986
Ticari Alacaklar
7 20.850.192 35.711.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.238.725 28.986.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.611.467 6.725.165
Diğer Alacaklar
8 2.738.719 2.348.049
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.386.607 2.112.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 352.112 235.992
Stoklar
9 164.261.454 161.176.661
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.136.317 4.482.568
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.126.222 4.472.473
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 409.117 2.726.057
Diğer Dönen Varlıklar
23 1.244.951 515.470
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 1.244.951 515.470
ARA TOPLAM
259.960.915 226.293.790
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.733.192 229.066.067
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
8 333.072 278.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 333.072 278.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 11.080.508 11.935.938
Maddi Duran Varlıklar
12 50.209.077 51.649.629
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 49.764.477 59.832.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 567.029 643.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 5.776.166 8.073.273
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.454.541 140.137.313
TOPLAM VARLIKLAR
388.187.733 369.203.380
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34 102.860.964 43.110.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.860.964 43.110.899
Banka Kredileri
82.830.166 21.449.859
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.020.579 21.635.792
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.219 25.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.038.953 15.545.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.038.953 15.545.778
Banka Kredileri
34 23.038.953 15.545.778
Ticari Borçlar
7 90.537.959 125.579.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 23.057.977 30.277.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 67.479.982 95.301.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 3.142.223 6.289.965
Diğer Borçlar
8 9.485.049 9.927.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.765.186 3.820.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.719.863 6.106.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.189.962 7.098.732
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 2.794.965 4.948.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.394.997 2.150.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 3.639.435
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.029.451 4.455.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.290.023 2.953.257
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.739.428 1.502.523
ARA TOPLAM
239.284.561 215.647.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.284.561 215.647.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
34 49.171.364 47.088.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34 49.171.364 47.088.863
Banka Kredileri
34 22.953.307 11.084.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 26.218.057 36.004.530
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.919.643 4.152.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.919.643 4.152.893
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 6.077.039 8.587.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.168.046 59.829.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
299.452.607 275.476.251
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.735.126 93.727.129
Ödenmiş Sermaye
24 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
24 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.819.118 25.264.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 24.819.118 25.264.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 27.201.337 27.549.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.382.219 -2.284.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.035.614 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 12.886.947 -5.463.098
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -4.728.778 18.243.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.735.126 93.727.129
TOPLAM KAYNAKLAR
388.187.733 369.203.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 99.834.738 190.492.386 14.176.873 98.082.069
Satışların Maliyeti
25 -54.921.137 -109.075.934 -3.313.163 -56.933.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.913.601 81.416.452 10.863.710 41.148.093
BRÜT KAR (ZARAR)
44.913.601 81.416.452 10.863.710 41.148.093
Genel Yönetim Giderleri
26 -6.089.706 -8.116.734 -1.999.014 -3.864.353
Pazarlama Giderleri
26 -31.871.595 -45.796.646 -9.900.908 -22.624.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -839.636 -976.114 -597.443 -521.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 16.922.357 19.389.998 2.159.802 8.461.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -18.340.005 -21.777.741 -3.829.668 -8.629.919
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.695.016 24.139.215 -3.303.521 13.968.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 24.752 55.593 24.752 10.593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -855.430 -246.378 -687.941 -352.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.864.338 23.948.430 -3.966.710 13.626.599
Finansman Gelirleri
29 9.418.961 933.082 7.776.147 933.082
Finansman Giderleri
29 -18.154.924 -16.737.688 -9.241.798 -11.251.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.871.625 8.143.824 -5.432.361 3.308.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
142.847 -1.218.681 -330.977 -819.280
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 -1.138.367 296.668 -469.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 142.847 -80.314 -627.645 -350.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.728.778 6.925.143 -5.763.338 2.488.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.728.778 6.925.143 -5.763.338 2.488.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.728.778 6.925.143 -5.763.338 2.488.850
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00100000 0,00140000 -0,00120000 0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-445.193 -755.758 -183.802 -126.434
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 -390.963 -390.963 -195.482 -195.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -124.662 -522.822 -12.594 60.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.432 158.027 24.274 8.093
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 43.006 43.006 21.503 21.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 27.426 115.021 2.771 -13.410
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 -112.879
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -144.717
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 0 0 0 -144.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 31.838
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
35 0 0 0 31.838
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-445.193 -755.758 -183.802 -239.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.173.971 6.169.385 -5.947.140 2.249.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.173.971 6.169.385 -5.947.140 2.249.537
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867525
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