***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735Transferler8.378.556 -8.378.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-347.957 -407.801 1.324.671 568.913 0 568.913Dönem Karı (Zararı)6.925.143 6.925.143 0 6.925.143Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.897.251 -2.055.153 960.423 -5.463.098 6.925.143 82.986.791 0 82.986.791Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129Transferler75.191 18.168.077 -18.243.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-347.957 -97.236 -445.193 0 -445.193Dönem Karı (Zararı)-4.728.778 -4.728.778 0 -4.728.778Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)181.968 181.968 0 181.968Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.201.337 -2.382.219 1.035.614 12.886.947 -4.728.778 0 88.735.126 0 88.735.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.231.914 27.310.183Dönem Karı (Zararı)-4.728.778 6.925.143Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.728.778 6.925.143Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.781.432 11.617.617Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 12.691.770 12.911.773Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-467.365 -2.215.190Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 -119.408 -1.480.862Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -347.957 -347.957Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler27 0 -386.371Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.319.134 342.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.082.229 130.353Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 261.146 -135.305Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 -107.148Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 -24.241 454.768Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-362.757 239.305Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 0 -89Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 79.016 379.168Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -441.773 -139.774Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler27 -223.469 -381.296Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -86.574Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler855.430 246.378İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 855.430 246.378Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -213.279 547.718Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24 181.968 12.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.962.073 8.767.423Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.422.988 2.746.023İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 11.871.732 853.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.551.256 1.892.552Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-445.555 1.154.257İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -274.550 79.703İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -171.005 1.074.554Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.084.793 -12.906.854Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.729.698 180.868Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.120.296 13.126.831İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.219.336 3.348.941İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -27.900.960 9.777.890Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -3.147.742 603.436Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-442.195 4.135.143İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.055.256 1.795.743İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 613.061 2.339.400Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -1.908.770 -995.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-506.012 723.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)23 -506.012 375.352Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 0 348.308Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.909.419 27.310.183Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -1.322.495 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.164.305 -2.079.570Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.932 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 10.932 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.175.237 -2.079.570Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.175.237 -2.004.916Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -74.654FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.383.398 -11.028.244Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri129.226.620 72.469.054Kredilerden Nakit Girişleri34 129.226.620 72.469.054Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.515.461 -73.269.416Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları34 -46.515.461 -73.269.416Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2 -11.344.029 -8.466.180Ödenen Faiz29 -1.983.732 -1.761.702YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.987.179 14.202.369NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40 43.987.179 14.202.369DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 19.332.986 320.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 63.320.165 14.523.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri40 63.320.165 19.332.986Ticari Alacaklar7 20.850.192 35.711.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.238.725 28.986.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.611.467 6.725.165Diğer Alacaklar8 2.738.719 2.348.049İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.386.607 2.112.057İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 352.112 235.992Stoklar9 164.261.454 161.176.661Peşin Ödenmiş Giderler10 7.136.317 4.482.568İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 10.095 10.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 7.126.222 4.472.473Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 409.117 2.726.057Diğer Dönen Varlıklar23 1.244.951 515.470İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 1.244.951 515.470ARA TOPLAM259.960.915 226.293.790Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 2.772.277 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR262.733.192 229.066.067DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar8 333.072 278.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 333.072 278.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 11.080.508 11.935.938Maddi Duran Varlıklar12 50.209.077 51.649.629Kullanım Hakkı Varlıkları2 49.764.477 59.832.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 567.029 643.891Ertelenmiş Vergi Varlığı31 5.776.166 8.073.273TOPLAM DURAN VARLIKLAR125.454.541 140.137.313TOPLAM VARLIKLAR388.187.733 369.203.380KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34 102.860.964 43.110.899İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar102.860.964 43.110.899Banka Kredileri82.830.166 21.449.859Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.020.579 21.635.792Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10.219 25.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23.038.953 15.545.778İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23.038.953 15.545.778Banka Kredileri34 23.038.953 15.545.778Ticari Borçlar7 90.537.959 125.579.239İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 23.057.977 30.277.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 67.479.982 95.301.926Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 3.142.223 6.289.965Diğer Borçlar8 9.485.049 9.927.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.765.186 3.820.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.719.863 6.106.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.189.962 7.098.732İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 2.794.965 4.948.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.394.997 2.150.365Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 3.639.435Kısa Vadeli Karşılıklar5.029.451 4.455.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 3.290.023 2.953.257Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.739.428 1.502.523ARA TOPLAM239.284.561 215.647.070TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER239.284.561 215.647.070UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34 49.171.364 47.088.863İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34 49.171.364 47.088.863Banka Kredileri34 22.953.307 11.084.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 26.218.057 36.004.530Uzun Vadeli Karşılıklar4.919.643 4.152.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.919.643 4.152.893Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 6.077.039 8.587.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.168.046 59.829.181TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER299.452.607 275.476.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.735.126 93.727.129Ödenmiş Sermaye24 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları24 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.819.118 25.264.311Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 24.819.118 25.264.311Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 27.201.337 27.549.294Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.382.219 -2.284.983Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 1.035.614 960.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 12.886.947 -5.463.098Net Dönem Karı veya Zararı24 -4.728.778 18.243.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR88.735.126 93.727.129TOPLAM KAYNAKLAR388.187.733 369.203.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 99.834.738 190.492.386 14.176.873 98.082.069Satışların Maliyeti25 -54.921.137 -109.075.934 -3.313.163 -56.933.976TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.913.601 81.416.452 10.863.710 41.148.093BRÜT KAR (ZARAR)44.913.601 81.416.452 10.863.710 41.148.093Genel Yönetim Giderleri26 -6.089.706 -8.116.734 -1.999.014 -3.864.353Pazarlama Giderleri26 -31.871.595 -45.796.646 -9.900.908 -22.624.895Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -839.636 -976.114 -597.443 -521.950Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 16.922.357 19.389.998 2.159.802 8.461.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -18.340.005 -21.777.741 -3.829.668 -8.629.919ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.695.016 24.139.215 -3.303.521 13.968.187Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 24.752 55.593 24.752 10.593Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -855.430 -246.378 -687.941 -352.181FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.864.338 23.948.430 -3.966.710 13.626.599Finansman Gelirleri29 9.418.961 933.082 7.776.147 933.082Finansman Giderleri29 -18.154.924 -16.737.688 -9.241.798 -11.251.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.871.625 8.143.824 -5.432.361 3.308.130Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri142.847 -1.218.681 -330.977 -819.280Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 -1.138.367 296.668 -469.106Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 142.847 -80.314 -627.645 -350.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.728.778 6.925.143 -5.763.338 2.488.850DÖNEM KARI (ZARARI)-4.728.778 6.925.143 -5.763.338 2.488.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.728.778 6.925.143 -5.763.338 2.488.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00100000 0,00140000 -0,00120000 0,00050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-445.193 -755.758 -183.802 -126.434Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 -390.963 -390.963 -195.482 -195.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -124.662 -522.822 -12.594 60.955Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler70.432 158.027 24.274 8.093Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi24 43.006 43.006 21.503 21.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 27.426 115.021 2.771 -13.410Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 -112.879Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -144.717Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)35 0 0 0 -144.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 31.838Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi35 0 0 0 31.838DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-445.193 -755.758 -183.802 -239.313TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.173.971 6.169.385 -5.947.140 2.249.537Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.173.971 6.169.385 -5.947.140 2.249.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867525BIST