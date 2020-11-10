***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.11.2020 18:55
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735
Transferler
8.378.556 -8.378.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.935 -572.635 754.028 -340.542 0 -340.542
Dönem Karı (Zararı)
15.145.013 15.145.013 0 15.145.013
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.723.273 -2.219.987 -570.643 960.423 -5.463.098 15.145.013 90.297.206 90.297.206
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 0 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129
Transferler
75.191 18.168.077 -18.243.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.935 -288.536 -810.471 0 -810.471
Dönem Karı (Zararı)
92.037 92.037 0 92.037
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
181.968 181.968 181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.027.359 -2.573.519 1.035.614 12.886.947 92.037 0 93.190.663 0 93.190.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.808.903 37.843.065
Dönem Karı (Zararı)
92.037 15.145.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
92.037 15.145.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.381.065 18.659.799
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 17.135.288 18.804.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-731.223 -1.933.096
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -209.288 -1.933.096
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzellgili Düzeltmeler
27 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.589.461 653.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.311.965 594.170
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 301.737 59.462
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -24.241 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-534.679 2.080.811
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -249.615 1.282.510
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -285.064 798.301
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
27 -413.206 -101.907
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -212.674
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -212.674
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.428.514 -1.200.487
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 1.428.514 -1.200.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -275.058 568.659
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 181.968 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.279.632 4.038.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.706.345 -8.341.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.815.146 -9.444.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.891.199 1.103.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.443.753 -28.010
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.204.440 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -239.313 -28.010
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 7.268.312 997.802
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -6.604.039 -1.205.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.201.372 5.341.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.535.318 167.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -38.666.054 5.174.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -2.681.294 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.845.611 7.550.512
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -609.676 6.705.100
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.455.287 845.412
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -2.906.521 -277.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-262.921 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23 -262.921 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.806.530 37.843.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -1.002.373 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.655.163 -2.615.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.932 26.040
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 10.932 26.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.666.095 -2.641.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.589.720 -2.567.106
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -76.375 -74.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.889.489 -12.178.786
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.490.731 19.428.714
Kredilerden Nakit Girişleri
34 162.490.731 19.428.714
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.571.711 -12.083.263
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
34 -88.571.711 -12.083.263
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 -10.154.874 -18.541.404
Ödenen Faiz
29 -3.874.657 -982.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.425.423 23.048.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40 34.425.423 23.048.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 19.332.986 320.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 53.758.409 23.369.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
40 53.758.409 19.332.986
Ticari Alacaklar
7 26.500.006 35.711.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.394.828 28.986.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.105.178 6.725.165
Diğer Alacaklar
8 3.709.257 2.348.049
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.316.497 2.112.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 392.760 235.992
Stoklar
9 153.908.349 161.176.661
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.178.641 4.482.568
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.168.546 4.472.473
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 480.134 2.726.057
Diğer Dönen Varlıklar
23 1.191.597 515.470
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 1.191.597 515.470
ARA TOPLAM
250.726.393 226.293.790
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.498.670 229.066.067
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
8 360.732 278.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 360.732 278.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 10.507.424 11.935.938
Maddi Duran Varlıklar
12 49.338.186 51.649.629
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 36.644.504 59.832.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 618.433 643.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 6.642.356 8.073.273
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
111.835.847 140.137.313
TOPLAM VARLIKLAR
365.334.517 369.203.380
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34 63.674.235 43.110.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34 63.674.235 43.110.899
Banka Kredileri
47.724.605 21.449.859
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.934.949 21.635.792
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.681 25.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.483.252 15.545.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.483.252 15.545.778
Banka Kredileri
34 14.483.252 15.545.778
Ticari Borçlar
7 79.128.252 125.579.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 22.741.995 30.277.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 56.386.257 95.301.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 3.608.671 6.289.965
Diğer Borçlar
8 11.772.855 9.927.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.210.766 3.820.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.562.089 6.106.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.192.211 7.098.732
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.596.984 4.948.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.595.227 2.150.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 391.139 3.639.435
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.199.219 4.455.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.419.200 2.953.257
Diğer Kısa Vadeli Karşılı 182.449.834 215.647.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.449.834 215.647.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.433.085 47.088.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.433.085 47.088.863
Banka Kredileri
34 59.811.690 11.084.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.621.395 36.004.530
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.379.485 4.152.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 5.379.485 4.152.893
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 6.881.450 8.587.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.694.020 59.829.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.143.854 275.476.251
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.190.663 93.727.129
Ödenmiş Sermaye
24 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
24 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.453.840 25.264.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 24.453.840 25.264.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 27.027.359 27.549.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.573.519 -2.284.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.035.614 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 12.886.947 -5.463.098
Net Dönem Karı veya Zararı
24 92.037 18.243.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.190.663 93.727.129
TOPLAM KAYNAKLAR
365.334.517 369.203.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 170.925.185 303.117.119 71.090.447 112.624.733
Satışların Maliyeti
25 -85.481.084 -188.160.494 -30.559.947 -79.084.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.444.101 114.956.625 40.530.500 33.540.173
BRÜT KAR (ZARAR)
85.444.101 114.956.625 40.530.500 33.540.173
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.254.303 -12.357.838 -3.164.597 -4.241.104
Pazarlama Giderleri
26 -48.121.010 -69.788.240 -16.249.415 -23.991.594
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.022.357 -1.196.051 -182.721 -219.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 21.521.856 26.611.202 4.599.499 7.221.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -24.277.004 -23.461.956 -5.936.999 -1.684.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.291.283 34.763.742 19.596.267 10.624.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 24.752 60.471 0 4.878
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -1.428.514 1.200.487 -573.084 1.446.865
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.887.521 36.024.700 19.023.183 12.076.270
Finansman Gelirleri
29 18.084.661 3.517.353 8.665.700 2.584.271
Finansman Giderleri
29 -40.618.173 -22.625.923 -22.463.249 -5.888.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
354.009 16.916.130 5.225.634 8.772.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-261.972 -1.771.117 -404.819 -552.436
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -391.139 -1.570.587 -391.139 -432.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 129.167 -200.530 -13.680 -120.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.037 15.145.013 4.820.815 8.219.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.037 15.145.013 4.820.815 8.219.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
92.037 15.145.013 4.820.815 8.219.870
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyeterden Pay Başına Kazanç 0,00002000 0,00310000 0,00100000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-810.471 -1.094.570 -365.278 -338.812
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 -586.444 -586.444 -195.481 -195.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -369.918 -734.148 -245.256 -211.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
145.891 226.022 75.459 67.995
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 64.509 64.509 21.503 21.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 81.382 161.513 53.956 46.492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -570.643 0 -570.643
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -731.594 0 -731.594
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 0 -731.594 0 -731.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 160.951 0 160.951
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
35 0 160.951 0 160.951
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-810.471 -1.665.213 -365.278 -909.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-718.434 13.479.800 4.455.537 7.310.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-718.434 13.479.800 4.455.537 7.310.415
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887297
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