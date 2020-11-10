***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735Transferler8.378.556 -8.378.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-521.935 -572.635 754.028 -340.542 0 -340.542Dönem Karı (Zararı)15.145.013 15.145.013 0 15.145.013Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.723.273 -2.219.987 -570.643 960.423 -5.463.098 15.145.013 90.297.206 90.297.206Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 0 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129Transferler75.191 18.168.077 -18.243.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-521.935 -288.536 -810.471 0 -810.471Dönem Karı (Zararı)92.037 92.037 0 92.037Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)181.968 181.968 181.968Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.027.359 -2.573.519 1.035.614 12.886.947 92.037 0 93.190.663 0 93.190.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.808.903 37.843.065Dönem Karı (Zararı)92.037 15.145.013Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)92.037 15.145.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.381.065 18.659.799Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 17.135.288 18.804.861Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-731.223 -1.933.096Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 -209.288 -1.933.096Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzellgili Düzeltmeler27 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.589.461 653.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.311.965 594.170Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 301.737 59.462Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 -24.241 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-534.679 2.080.811Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -249.615 1.282.510Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -285.064 798.301Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler27 -413.206 -101.907Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -212.674Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -212.674Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.428.514 -1.200.487İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 1.428.514 -1.200.487Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -275.058 568.659Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24 181.968 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-41.279.632 4.038.253Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.706.345 -8.341.114İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 6.815.146 -9.444.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.891.199 1.103.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.443.753 -28.010İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.204.440 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -239.313 -28.010Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 7.268.312 997.802Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -6.604.039 -1.205.089Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.201.372 5.341.915İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.535.318 167.810İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -38.666.054 5.174.105Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -2.681.294 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.845.611 7.550.512İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -609.676 6.705.100İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.455.287 845.412Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -2.906.521 -277.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-262.921 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)23 -262.921 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.806.530 37.843.065Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -1.002.373 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.655.163 -2.615.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.932 26.040Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 10.932 26.040Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.666.095 -2.641.760Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.589.720 -2.567.106Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -76.375 -74.654FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.889.489 -12.178.786Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri162.490.731 19.428.714Kredilerden Nakit Girişleri34 162.490.731 19.428.714Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-88.571.711 -12.083.263Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları34 -88.571.711 -12.083.263Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2 -10.154.874 -18.541.404Ödenen Faiz29 -3.874.657 -982.833YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.425.423 23.048.559NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40 34.425.423 23.048.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 19.332.986 320.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 53.758.409 23.369.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri40 53.758.409 19.332.986Ticari Alacaklar7 26.500.006 35.711.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 22.394.828 28.986.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.105.178 6.725.165Diğer Alacaklar8 3.709.257 2.348.049İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.316.497 2.112.057İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 392.760 235.992Stoklar9 153.908.349 161.176.661Peşin Ödenmiş Giderler10 11.178.641 4.482.568İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 10.095 10.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 11.168.546 4.472.473Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 480.134 2.726.057Diğer Dönen Varlıklar23 1.191.597 515.470İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 1.191.597 515.470ARA TOPLAM250.726.393 226.293.790Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 2.772.277 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR253.498.670 229.066.067DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar8 360.732 278.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 360.732 278.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 10.507.424 11.935.938Maddi Duran Varlıklar12 49.338.186 51.649.629Kullanım Hakkı Varlıkları2 36.644.504 59.832.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 618.433 643.891Ertelenmiş Vergi Varlığı31 6.642.356 8.073.273TOPLAM DURAN VARLIKLAR111.835.847 140.137.313TOPLAM VARLIKLAR365.334.517 369.203.380KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34 63.674.235 43.110.899İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34 63.674.235 43.110.899Banka Kredileri47.724.605 21.449.859Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.934.949 21.635.792Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar14.681 25.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.483.252 15.545.778İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.483.252 15.545.778Banka Kredileri34 14.483.252 15.545.778Ticari Borçlar7 79.128.252 125.579.239İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 22.741.995 30.277.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 56.386.257 95.301.926Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 3.608.671 6.289.965Diğer Borçlar8 11.772.855 9.927.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.210.766 3.820.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.562.089 6.106.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.192.211 7.098.732İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.596.984 4.948.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.595.227 2.150.365Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 391.139 3.639.435Kısa Vadeli Karşılıklar5.199.219 4.455.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 3.419.200 2.953.257Diğer Kısa Vadeli Karşılı 182.449.834 215.647.070TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.449.834 215.647.070UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar77.433.085 47.088.863İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar77.433.085 47.088.863Banka Kredileri34 59.811.690 11.084.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.621.395 36.004.530Uzun Vadeli Karşılıklar5.379.485 4.152.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 5.379.485 4.152.893Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 6.881.450 8.587.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.694.020 59.829.181TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER272.143.854 275.476.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.190.663 93.727.129Ödenmiş Sermaye24 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları24 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.453.840 25.264.311Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 24.453.840 25.264.311Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 27.027.359 27.549.294Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.573.519 -2.284.983Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 1.035.614 960.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 12.886.947 -5.463.098Net Dönem Karı veya Zararı24 92.037 18.243.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.190.663 93.727.129TOPLAM KAYNAKLAR365.334.517 369.203.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 170.925.185 303.117.119 71.090.447 112.624.733Satışların Maliyeti25 -85.481.084 -188.160.494 -30.559.947 -79.084.560TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.444.101 114.956.625 40.530.500 33.540.173BRÜT KAR (ZARAR)85.444.101 114.956.625 40.530.500 33.540.173Genel Yönetim Giderleri26 -9.254.303 -12.357.838 -3.164.597 -4.241.104Pazarlama Giderleri26 -48.121.010 -69.788.240 -16.249.415 -23.991.594Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.022.357 -1.196.051 -182.721 -219.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 21.521.856 26.611.202 4.599.499 7.221.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -24.277.004 -23.461.956 -5.936.999 -1.684.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.291.283 34.763.742 19.596.267 10.624.527Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 24.752 60.471 0 4.878Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -1.428.514 1.200.487 -573.084 1.446.865FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.887.521 36.024.700 19.023.183 12.076.270Finansman Gelirleri29 18.084.661 3.517.353 8.665.700 2.584.271Finansman Giderleri29 -40.618.173 -22.625.923 -22.463.249 -5.888.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)354.009 16.916.130 5.225.634 8.772.306Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-261.972 -1.771.117 -404.819 -552.436Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -391.139 -1.570.587 -391.139 -432.220Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 129.167 -200.530 -13.680 -120.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.037 15.145.013 4.820.815 8.219.870DÖNEM KARI (ZARARI)92.037 15.145.013 4.820.815 8.219.870Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları92.037 15.145.013 4.820.815 8.219.870Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyeterden Pay Başına Kazanç 0,00002000 0,00310000 0,00100000 0,00170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-810.471 -1.094.570 -365.278 -338.812Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 -586.444 -586.444 -195.481 -195.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -369.918 -734.148 -245.256 -211.326Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler145.891 226.022 75.459 67.995Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi24 64.509 64.509 21.503 21.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 81.382 161.513 53.956 46.492Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -570.643 0 -570.643Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -731.594 0 -731.594Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)35 0 -731.594 0 -731.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 160.951 0 160.951Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi35 0 160.951 0 160.951DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-810.471 -1.665.213 -365.278 -909.455TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-718.434 13.479.800 4.455.537 7.310.415Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-718.434 13.479.800 4.455.537 7.310.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887297BIST