***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735Transferler8.378.556 -8.378.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-695.914 -637.631 1.324.671 -8.874 0 -8.874Dönem Karı (Zararı)18.243.268 18.243.268 0 18.243.268Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 93.727.129Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129Transferler75.191 18.168.077 -18.243.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-695.914 -275.852 -971.766 0 -971.766Dönem Karı (Zararı)1.646.934 1.646.934 0 1.646.934Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)181.968 181.968 181.968Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 0 94.584.265 0 94.584.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.894.978 63.140.578Dönem Karı (Zararı)1.646.934 18.243.268Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.646.934 18.243.268Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.071.622 27.690.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 22.460.849 26.877.965Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-900.746 1.399.883Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 -204.832 2.095.797Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -695.914 -695.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.816.814 -1.243.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.756.156 -1.084.758Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 60.658 -158.521Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.284.589 422.190Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -1.025.697 1.204.625Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -258.892 -782.435Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler27 -182.171 252.286Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.172.538 -1.492.491İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 2.172.538 -1.492.491Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -193.041 1.474.172Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24 181.968 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.294.262 17.206.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.181.804 -13.266.785İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 9.041.471 -10.864.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.140.333 -2.402.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.998.245 491.767İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.799.739 547.429İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -198.506 -55.662Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 15.659.526 6.168.950Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.420.034 -70.105Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.724.722 12.437.927İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.715.257 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -49.009.465 12.437.927Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -3.410.736 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.871.738 10.008.746İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.314.180 7.840.136İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -557.558 2.168.610Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -2.859.293 1.436.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.176 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)23 149.176 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.575.706 63.140.578Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -319.272 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.767.680 -3.575.446Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.932 26.040Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 10.932 26.040Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.778.612 -3.601.486Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.702.237 -3.525.981Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -76.375 -75.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.987.638 -40.553.006Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri155.074.258 54.741.610Kredilerden Nakit Girişleri34 155.074.258 54.741.610Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.938.430 -66.454.737Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları34 -71.938.430 -66.454.737Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2 -14.153.615 -24.198.691Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -373.625Ödenen Faiz29 -4.994.575 -4.267.563YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.324.980 19.012.126NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40 42.324.980 19.012.126DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 19.332.986 320.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 61.657.966 19.332.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri40 61.657.966 19.332.986Ticari Alacaklar7 25.993.919 35.711.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 20.163.497 28.986.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.830.422 6.725.165Diğer Alacaklar8 4.242.670 2.348.049İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.911.796 2.112.057İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 330.874 235.992Stoklar9 145.517.135 161.176.661Peşin Ödenmiş Giderler10 9.902.602 4.482.568İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 10.095 10.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 9.892.507 4.472.473Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 572.394 2.726.057Diğer Dönen Varlıklar23 548.465 515.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 548.465 515.470ARA TOPLAM248.435.151 226.293.790Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 2.772.277 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR251.207.428 229.066.067DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar8 381.811 278.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 381.811 278.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 9.763.400 11.935.938Maddi Duran Varlıklar12 48.211.049 51.649.629Kullanım Hakkı Varlıkları2 28.347.479 59.832.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 593.359 643.891Ertelenmiş Vergi Varlığı31 7.637.981 8.073.273TOPLAM DURAN VARLIKLAR102.659.291 140.137.313TOPLAM VARLIKLAR353.866.719 369.203.380KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.088.055 43.110.899İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.088.055 43.110.899Banka Kredileri34 33.390.433 21.449.859Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 12.676.122 21.635.792Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar21.500 25.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.731.167 15.545.778İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.731.167 15.545.778Banka Kredileri34 20.731.167 15.545.778Ticari Borçlar7 68.828.820 125.579.239İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 23.562.056 30.277.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 45.266.764 95.301.926Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 2.879.229 6.289.965Diğer Borçlar8.055.506 9.927.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.506.262 3.820.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.549.244 6.106.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.239.439 7.098.732İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.936.582 4.948.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.302.857 2.150.365Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 1.166.500 3.639.435Kısa Vadeli Karşılıklar5.192.975 4.455.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 3.577.862 2.953.257Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.615.113 1.502.523ARA TOPLAM157.181.691 215.647.070TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.181.691 215.647.070UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar88.659.574 47.088.863İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34 88.659.574 47.088.863Banka Kredileri75.368.559 11.084.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.291.015 36.004.530Uzun Vadeli Karşılıklar5.482.097 4.152.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 5.482.097 4.152.893Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 7.959.092 8.587.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.100.763 59.829.181TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.282.454 275.476.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.584.265 93.727.129Ödenmiş Sermaye24 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları24 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.292.545 25.264.311Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.292.545 25.264.311Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 26.853.380 27.549.294Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.560.835 -2.284.983Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 1.035.614 960.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 12.886.947 -5.463.098Net Dönem Karı veya Zararı24 1.646.934 18.243.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.584.265 93.727.129TOPLAM KAYNAKLAR353.866.719 369.203.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 233.411.672 428.112.815Satışların Maliyeti25 -117.551.012 -266.269.424TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)115.860.660 161.843.391BRÜT KAR (ZARAR)115.860.660 161.843.391Genel Yönetim Giderleri26 -12.651.561 -16.989.682Pazarlama Giderleri26 -66.771.297 -100.930.218Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.363.212 -1.566.956Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 27.502.821 31.031.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -30.416.237 -26.013.241ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.161.174 47.374.533Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 24.752 60.471Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -2.172.538 1.492.491FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.013.388 48.927.495Finansman Gelirleri29 11.495.405 1.272.675Finansman Giderleri29 -38.724.584 -27.855.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.784.209 22.344.996Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.137.275 -4.101.728Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -1.166.500 -3.639.435Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 29.225 -462.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.646.934 18.243.268DÖNEM KARI (ZARARI)1.646.934 18.243.268Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.646.934 18.243.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,00033000 0,00370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-971.766 -1.333.545Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 -781.926 -781.926Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -353.656 -817.476Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler163.816 265.857Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi24 86.012 86.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 77.804 179.845Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-971.766 -1.333.545TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)675.168 16.909.723Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları675.168 16.909.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913537BIST