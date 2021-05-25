***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129Transferler18.243.268 -18.243.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.978 -87.413 -261.391 0 -261.391Dönem Karı (Zararı)1.034.560 1.034.560 0 1.034.560Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.375.316 -2.372.396 960.423 12.780.170 1.034.560 94.500.298 94.500.298Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265Transferler1.646.934 -1.646.934Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-175.933 -292.584 -468.517 0 -468.517Dönem Karı (Zararı)-73.884 -73.884 0 -73.884Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.677.447 -2.853.419 1.035.614 14.533.881 -73.884 0 94.041.864 0 94.041.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.625.532 1.332.459Dönem Karı (Zararı)-73.884 1.034.560Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-73.884 1.034.560Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.146.668 8.768.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 5.928.002 6.954.375Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-194.807 -173.978Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -18.874 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -175.933 -173.978Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler653.968 666.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 766.649 484.725Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -112.681 181.958Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-96.586 1.901.758Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -28.582 -489.540Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -68.004 2.391.298Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler22 -302.461 65.895Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22 0 2.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-625.107 167.489İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -625.107 167.489Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -216.341 -816.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.291.364 -8.470.421Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.985.418 -3.268.679İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 6.345.692 -3.364.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -360.274 95.982Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-393.853 -157.269İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -546.231 -155.544İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 152.378 -1.725Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -2.598.252 4.296.494Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.486.299 -2.735.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.223.034 -861.405İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 1.037.085 -1.378.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.185.949 517.387Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 576.104 -807.572Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler352.860 -1.903.341İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 6.408 -48.610İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 346.452 -1.854.731Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 450.181 -2.080.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler182.171 -952.956Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 182.171 -1.249.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 0 296.668Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.364.148 1.332.459Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -738.616 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-218.750 -849.599Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-218.750 -849.599Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -217.250 -849.599Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.500 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.374.816 27.972.568Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47.819.322 47.281.561Kredilerden Nakit Girişleri6 47.819.322 47.281.561Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.492.128 -16.007.225Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -23.492.128 -16.007.225Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2 7.799.591 -2.842.656Ödenen Faiz24 -1.751.969 -459.112YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.781.598 28.455.428NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 38.781.598 28.455.428DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 61.657.966 19.332.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 100.439.564 47.788.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 100.439.564 61.657.966Ticari Alacaklar7 20.095.379 25.993.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.879.984 20.163.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.215.395 5.830.422Diğer Alacaklar8 4.787.404 4.242.670İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 4.458.027 3.911.796İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 329.377 330.874Stoklar9 148.115.387 145.517.135Peşin Ödenmiş Giderler10 12.388.901 9.902.602İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 10.095 10.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.378.806 9.892.507Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 349.484 572.394Diğer Dönen Varlıklar18 668.755 548.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 668.755 548.465ARA TOPLAM286.844.874 248.435.151Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 2.772.277 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR289.617.151 251.207.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar8 230.929 381.811İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 230.929 381.811Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 10.388.507 9.763.400Maddi Duran Varlıklar11 47.234.712 48.211.049Kullanım Hakkı Varlıkları2 34.502.269 28.347.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 569.861 593.359Ertelenmiş Vergi Varlığı26 4.885.860 7.637.981TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.536.350 102.659.291TOPLAM VARLIKLAR395.153.501 353.866.719KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar40.609.461 46.088.055İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.609.461 46.088.055Banka Kredileri6 23.553.935 33.390.433Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 17.018.461 12.676.122Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 37.065 21.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.912.715 20.731.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.912.715 20.731.167Banka Kredileri6 26.912.715 20.731.167Ticari Borçlar7 71.106.225 68.828.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 24.599.141 23.562.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 46.507.084 45.266.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.455.333 2.879.229Diğer Borçlar8.408.366 8.055.506İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 2.512.670 2.506.262İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.895.696 5.549.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.689.620 4.239.439İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 2.041.747 1.936.582İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.647.873 2.302.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü204.974 1.166.500Kısa Vadeli Karşılıklar4.912.706 5.192.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.486.447 3.577.862Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.426.259 1.615.113ARA TOPLAM160.299.400 157.181.691TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.299.400 157.181.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar129.863.045 88.659.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar129.863.045 88.659.574Banka Kredileri6 115.092.451 75.368.559Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 14.770.594 13.291.015Uzun Vadeli Karşılıklar5.958.562 5.482.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.958.562 5.482.097Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 4.990.630 7.959.092TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.812.237 102.100.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER301.111.637 259.282.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.041.864 94.584.265Ödenmiş Sermaye19 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları19 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.824.028 24.292.545Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.824.028 24.292.545Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 26.677.447 26.853.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -2.853.419 -2.560.835Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.035.614 1.035.614Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 14.533.881 12.886.947Net Dönem Karı veya Zararı19 -73.884 1.646.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.041.864 94.584.265TOPLAM KAYNAKLAR395.153.501 353.866.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 42.318.443 85.657.865Satışların Maliyeti20 -16.703.702 -51.607.974TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.614.741 34.049.891BRÜT KAR (ZARAR)25.614.741 34.049.891Genel Yönetim Giderleri21 -3.559.922 -4.090.692Pazarlama Giderleri21 -16.910.645 -21.970.687Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -280.994 -242.193Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 8.001.904 14.762.555Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.736.823 -14.510.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.128.261 7.998.537Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 625.107 -167.489FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.753.368 7.831.048Finansman Gelirleri24 9.990.991 1.642.814Finansman Giderleri24 -14.736.916 -8.913.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.443 560.736Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-81.327 473.824Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -204.974 -296.668Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 123.647 770.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-73.884 1.034.560DÖNEM KARI (ZARARI)-73.884 1.034.560Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-73.884 1.034.560Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına kazanç 0,00000000 0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-468.517 -261.391Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 -195.481 -195.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -365.730 -112.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler92.694 46.158Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi19 19.548 21.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 73.146 24.655Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-468.517 -261.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-542.401 773.169Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-542.401 773.169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938027BIST