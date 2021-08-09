***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129Transferler75.191 18.168.077 -18.243.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-347.957 -97.236 -445.193 0 -445.193Dönem Karı (Zararı)-4.728.778 -4.728.778 0 -4.728.778Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)181.968 181.968 181.968Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.201.337 -2.382.219 1.035.614 12.886.947 -4.728.778 88.735.126 88.735.126Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265Transferler171.899 1.475.035 -1.646.934Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-342.093 -242.193 -584.286 0 -584.286Dönem Karı (Zararı)952.707 952.707 0 952.707Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)58.020 58.020 58.020Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.511.287 -2.803.028 1.207.513 14.420.002 952.707 0 95.010.706 0 95.010.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021