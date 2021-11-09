***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:14
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129
Transferler
75.191 18.168.077 -18.243.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.935 -288.536 -810.471 0 -810.471
Dönem Karı (Zararı)
92.037 92.037 0 92.037
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
181.968 181.968 181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.027.359 -2.573.519 1.035.614 12.886.947 92.037 93.190.663 93.190.663
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265
Transferler
171.899 1.475.035 -1.646.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-513.138 -585.852 -1.098.990 0 -1.098.990
Dönem Karı (Zararı)
7.363.380 7.363.380 0 7.363.380
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
58.020 58.020 58.020
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.340.242 -3.146.687 1.207.513 14.420.002 7.363.380 0 100.906.675 0 100.906.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.674.422 -23.808.903
Dönem Karı (Zararı)
7.363.380 92.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.363.380 92.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.994.138 18.381.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 22.446.842 17.135.288
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-642.123 -731.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -128.985 -209.288
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -513.138 -521.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.775.509 1.589.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.520.697 1.311.965
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 134.154 301.737
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 120.658 -24.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.827 -534.679
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -396.114 -249.615
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 449.941 -285.064
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
22 -312.927 -413.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.116.656 1.428.514
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -5.116.656 1.428.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -268.354 -275.058
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 58.020 181.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.511.800 -41.279.632
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.064.912 9.706.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -13.435.168 6.815.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.629.744 2.891.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.265.474 -1.443.753
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.264.248 -1.204.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.226 -239.313
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.516.550 7.268.312
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.926.004 -6.604.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.908.575 -46.201.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.005.604 -7.535.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 46.902.971 -38.666.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 3.698.016 -2.681.294
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-570.835 1.845.611
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.506.262 -609.676
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.935.427 2.455.287
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 80.455 -2.906.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.529 -262.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 168.529 -262.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.869.318 -22.806.530
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 805.104 -1.002.373
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.226.723 -1.655.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500 10.932
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.500 10.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.229.223 -1.666.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.151.485 -1.589.720
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -77.738 -76.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.530.136 59.889.489
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.546.179 162.490.731
Kredilerden Nakit Girişleri
6 81.546.179 162.490.731
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-92.932.761 -88.571.711
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -92.932.761 -88.571.711
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 -5.950.083 -10.154.874
Ödenen Faiz
24 -5.193.471 -3.874.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.917.563 34.425.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 28.917.563 34.425.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.657.966 19.332.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 90.575.529 53.758.409
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 90.575.529 61.657.966
Ticari Alacaklar
7 40.737.875 25.993.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 33.847.343 20.163.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.890.532 5.830.422
Diğer Alacaklar
8 5.587.838 4.242.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 5.176.044 3.911.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 411.794 330.874
Stoklar
9 151.033.685 145.517.135
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.828.606 9.902.602
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.818.511 9.892.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 937.375 572.394
Diğer Dönen Varlıklar
18 692.863 548.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 692.863 548.465
ARA TOPLAM
302.393.771 248.435.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
305.166.048 251.207.428
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
8 302.117 381.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 302.117 381.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 14.880.056 9.763.400
Maddi Duran Varlıklar
11 46.087.264 48.211.049
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 38.628.893 28.347.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 595.340 593.359
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 9.442.843 7.637.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.660.725 102.659.291
TOPLAM VARLIKLAR
422.826.773 353.866.719
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.494.511 46.088.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.494.511 46.088.055
Banka Kredileri
6 3.319.786 33.390.433
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 19.146.702 12.676.122
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.023 21.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.722.679 20.731.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.722.679 20.731.167
Banka Kredileri
6 34.722.679 20.731.167
Ticari Borçlar
7 116.461.939 68.828.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 24.567.660 23.562.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 91.894.279 45.266.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.577.245 2.879.229
Diğer Borçlar
7.484.671 8.055.506
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 2.506.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.484.671 5.549.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.319.894 4.239.439
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 2.478.617 1.936.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.841.277 2.302.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.336.585 1.166.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.237.468 5.192.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.564.374 3.577.862
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.673.094 1.615.113
ARA TOPLAM
199.634.992 157.181.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.634.992 157.181.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.095.751 88.659.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.095.751 88.659.574
Banka Kredileri
6 90.843.914 75.368.559
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 16.251.837 13.291.015
Diğer Borçlar
8 89.078 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 89.078 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.604.677 5.482.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.604.677 5.482.097
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 9.495.600 7.959.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.285.106 102.100.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
321.920.098 259.282.454
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.906.675 94.584.265
Ödenmiş Sermaye
19 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
19 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.193.555 24.292.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.193.555 24.292.545
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 26.340.242 26.853.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.146.687 -2.560.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.207.513 1.035.614
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 14.420.002 12.886.947
Net Dönem Karı veya Zararı
19 7.363.380 1.646.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.906.675 94.584.265
TOPLAM KAYNAKLAR
422.826.773 353.866.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 234.876.476 170.925.185 136.556.300 71.090.447
Satışların Maliyeti
20 -137.968.000 -85.481.084 -92.018.378 -30.559.947
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.908.476 85.444.101 44.537.922 40.530.500
BRÜT KAR (ZARAR)
96.908.476 85.444.101 44.537.922 40.530.500
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.300.763 -9.254.303 -4.561.259 -3.164.597
Pazarlama Giderleri
21 -65.277.437 -48.121.010 -32.098.240 -16.249.415
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.303.287 -1.022.357 -584.615 -182.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 24.890.482 21.521.856 9.815.669 4.599.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -22.776.056 -24.277.004 -6.814.503 -5.936.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.141.415 24.291.283 10.294.974 19.596.267
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.699 24.752 2.699 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 5.116.656 -1.428.514 3.554.560 -573.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.260.770 22.887.521 13.852.233 19.023.183
Finansman Gelirleri
24 15.749.677 18.084.661 261.119 8.665.700
Finansman Giderleri
24 -32.310.246 -40.618.173 -5.791.929 -22.463.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.700.201 354.009 8.321.423 5.225.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.336.821 -261.972 -1.910.750 -404.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.336.585 -391.139 -1.784.228 -391.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -236 129.167 -126.522 -13.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.363.380 92.037 6.410.673 4.820.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.363.380 92.037 6.410.673 4.820.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.363.380 92.037 6.410.673 4.820.815
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay bAşına kazanç 0,00150000 0,00002000 0,00130000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.098.990 -810.471 -514.704 -365.278
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 -586.444 -586.444 -195.481 -195.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -781.136 -369.918 -458.212 -245.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
268.590 145.891 138.989 75.459
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 73.306 64.509 24.436 21.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 195.284 81.382 114.553 53.956
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.098.990 -810.471 -514.704 -365.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.264.390 -718.434 5.895.969 4.455.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.264.390 -718.434 5.895.969 4.455.537
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976370
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