***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129Transferler75.191 18.168.077 -18.243.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-521.935 -288.536 -810.471 0 -810.471Dönem Karı (Zararı)92.037 92.037 0 92.037Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)181.968 181.968 181.968Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.027.359 -2.573.519 1.035.614 12.886.947 92.037 93.190.663 93.190.663Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265Transferler171.899 1.475.035 -1.646.934Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-513.138 -585.852 -1.098.990 0 -1.098.990Dönem Karı (Zararı)7.363.380 7.363.380 0 7.363.380Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)58.020 58.020 58.020Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.340.242 -3.146.687 1.207.513 14.420.002 7.363.380 0 100.906.675 0 100.906.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.674.422 -23.808.903Dönem Karı (Zararı)7.363.380 92.037Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.363.380 92.037Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.994.138 18.381.065Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 22.446.842 17.135.288Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-642.123 -731.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -128.985 -209.288Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -513.138 -521.935Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.775.509 1.589.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.520.697 1.311.965Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 134.154 301.737Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 120.658 -24.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.827 -534.679Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -396.114 -249.615Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 449.941 -285.064Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler22 -312.927 -413.206Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.116.656 1.428.514İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -5.116.656 1.428.514Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -268.354 -275.058Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 58.020 181.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.511.800 -41.279.632Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.064.912 9.706.345İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -13.435.168 6.815.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.629.744 2.891.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.265.474 -1.443.753İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.264.248 -1.204.440İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.226 -239.313Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -5.516.550 7.268.312Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.926.004 -6.604.039Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.908.575 -46.201.372İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 1.005.604 -7.535.318İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 46.902.971 -38.666.054Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 3.698.016 -2.681.294Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-570.835 1.845.611İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -2.506.262 -609.676İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.935.427 2.455.287Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 80.455 -2.906.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler168.529 -262.921Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 168.529 -262.921Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.869.318 -22.806.530Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 805.104 -1.002.373YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.226.723 -1.655.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.500 10.932Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.500 10.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.229.223 -1.666.095Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.151.485 -1.589.720Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -77.738 -76.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.530.136 59.889.489Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri81.546.179 162.490.731Kredilerden Nakit Girişleri6 81.546.179 162.490.731Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-92.932.761 -88.571.711Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -92.932.761 -88.571.711Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2 -5.950.083 -10.154.874Ödenen Faiz24 -5.193.471 -3.874.657YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.917.563 34.425.423NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 28.917.563 34.425.423DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 61.657.966 19.332.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 90.575.529 53.758.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 90.575.529 61.657.966Ticari Alacaklar7 40.737.875 25.993.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 33.847.343 20.163.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.890.532 5.830.422Diğer Alacaklar8 5.587.838 4.242.670İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 5.176.044 3.911.796İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 411.794 330.874Stoklar9 151.033.685 145.517.135Peşin Ödenmiş Giderler10 12.828.606 9.902.602İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 10.095 10.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.818.511 9.892.507Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 937.375 572.394Diğer Dönen Varlıklar18 692.863 548.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 692.863 548.465ARA TOPLAM302.393.771 248.435.151Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 2.772.277 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR305.166.048 251.207.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar8 302.117 381.811İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 302.117 381.811Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 14.880.056 9.763.400Maddi Duran Varlıklar11 46.087.264 48.211.049Kullanım Hakkı Varlıkları2 38.628.893 28.347.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 595.340 593.359Ertelenmiş Vergi Varlığı26 9.442.843 7.637.981TOPLAM DURAN VARLIKLAR117.660.725 102.659.291TOPLAM VARLIKLAR422.826.773 353.866.719KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.494.511 46.088.055İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.494.511 46.088.055Banka Kredileri6 3.319.786 33.390.433Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 19.146.702 12.676.122Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 28.023 21.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.722.679 20.731.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.722.679 20.731.167Banka Kredileri6 34.722.679 20.731.167Ticari Borçlar7 116.461.939 68.828.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 24.567.660 23.562.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 91.894.279 45.266.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 6.577.245 2.879.229Diğer Borçlar7.484.671 8.055.506İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 2.506.262İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.484.671 5.549.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.319.894 4.239.439İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 2.478.617 1.936.582İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.841.277 2.302.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.336.585 1.166.500Kısa Vadeli Karşılıklar5.237.468 5.192.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.564.374 3.577.862Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.673.094 1.615.113ARA TOPLAM199.634.992 157.181.691TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER199.634.992 157.181.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar107.095.751 88.659.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar107.095.751 88.659.574Banka Kredileri6 90.843.914 75.368.559Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 16.251.837 13.291.015Diğer Borçlar8 89.078 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 89.078 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.604.677 5.482.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.604.677 5.482.097Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 9.495.600 7.959.092TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.285.106 102.100.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER321.920.098 259.282.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar100.906.675 94.584.265Ödenmiş Sermaye19 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları19 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.193.555 24.292.545Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.193.555 24.292.545Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 26.340.242 26.853.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.146.687 -2.560.835Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.207.513 1.035.614Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 14.420.002 12.886.947Net Dönem Karı veya Zararı19 7.363.380 1.646.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR100.906.675 94.584.265TOPLAM KAYNAKLAR422.826.773 353.866.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 234.876.476 170.925.185 136.556.300 71.090.447Satışların Maliyeti20 -137.968.000 -85.481.084 -92.018.378 -30.559.947TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.908.476 85.444.101 44.537.922 40.530.500BRÜT KAR (ZARAR)96.908.476 85.444.101 44.537.922 40.530.500Genel Yönetim Giderleri21 -11.300.763 -9.254.303 -4.561.259 -3.164.597Pazarlama Giderleri21 -65.277.437 -48.121.010 -32.098.240 -16.249.415Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -1.303.287 -1.022.357 -584.615 -182.721Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 24.890.482 21.521.856 9.815.669 4.599.499Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -22.776.056 -24.277.004 -6.814.503 -5.936.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.141.415 24.291.283 10.294.974 19.596.267Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 2.699 24.752 2.699 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 5.116.656 -1.428.514 3.554.560 -573.084FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.260.770 22.887.521 13.852.233 19.023.183Finansman Gelirleri24 15.749.677 18.084.661 261.119 8.665.700Finansman Giderleri24 -32.310.246 -40.618.173 -5.791.929 -22.463.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.700.201 354.009 8.321.423 5.225.634Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.336.821 -261.972 -1.910.750 -404.819Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -2.336.585 -391.139 -1.784.228 -391.139Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -236 129.167 -126.522 -13.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.363.380 92.037 6.410.673 4.820.815DÖNEM KARI (ZARARI)7.363.380 92.037 6.410.673 4.820.815Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.363.380 92.037 6.410.673 4.820.815Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay bAşına kazanç 0,00150000 0,00002000 0,00130000 0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.098.990 -810.471 -514.704 -365.278Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 -586.444 -586.444 -195.481 -195.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -781.136 -369.918 -458.212 -245.256Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler268.590 145.891 138.989 75.459Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi19 73.306 64.509 24.436 21.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 195.284 81.382 114.553 53.956Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.098.990 -810.471 -514.704 -365.278TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.264.390 -718.434 5.895.969 4.455.537Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.264.390 -718.434 5.895.969 4.455.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976370BIST