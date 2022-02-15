***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129Transferler75.191 18.168.077 -18.243.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-695.914 -275.852 -971.766 0 -971.766Dönem Karı (Zararı)1.646.934 1.646.934 0 1.646.934Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)181.968 181.968 181.968Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 94.584.265Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265Transferler171.899 1.475.035 -1.646.934Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.530.737 -574.198 66.956.539 0 66.956.539Dönem Karı (Zararı)46.351.875 46.351.875 0 46.351.875Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)58.020 58.020 58.020Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 46.351.875 0 207.950.699 0 207.950.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.813.216 -19.894.978Dönem Karı (Zararı)46.351.875 1.646.934Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.351.875 1.646.934Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.275.363 24.071.622Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 32.928.777 22.460.849Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.335.787 -900.746Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.335.787 -204.832Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 -695.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.593.303 1.816.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.977.827 1.756.156Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 114.154 60.658Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 2.501.322 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.887 -1.284.589Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -772.827 -1.025.697Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 760.940 -258.892Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler22 -68.532 -182.171Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.811.453 2.172.538İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -8.811.453 2.172.538Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 9.922.922 -193.041Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 58.020 181.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.594.268 -45.294.262Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.704.744 10.181.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -57.150.716 9.041.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.554.028 1.140.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.973.333 -1.998.245İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -2.798.083 -1.799.739İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -175.250 -198.506Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -9.392.667 15.659.526Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -4.091.627 -5.420.034Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.037.533 -55.724.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 3.442.627 -6.715.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 79.594.906 -49.009.465Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 4.614.552 -3.410.736Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-529.585 -1.871.738İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -2.506.262 -1.314.180İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.976.677 -557.558Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 3.402.275 -2.859.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler231.864 149.176Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 231.864 149.176Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.221.506 -19.575.706Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 3.591.710 -319.272YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI64.464.993 -1.767.680Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.546.887 10.932Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 67.546.887 10.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.081.894 -1.778.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.004.156 -1.702.237Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -77.738 -76.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.824.556 63.987.638Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri89.228.384 155.074.258Kredilerden Nakit Girişleri6 89.228.384 155.074.258Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-137.538.561 -71.938.430Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -137.538.561 -71.938.430Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2 -22.855.606 -14.153.615Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz24 -6.658.773 -4.994.575YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.453.653 42.324.980NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 85.453.653 42.324.980DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 61.657.966 19.332.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 147.111.619 61.657.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 147.111.619 61.657.966Ticari Alacaklar7 89.273.510 25.993.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 77.822.303 20.163.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.451.207 5.830.422Diğer Alacaklar8 7.261.477 4.242.670İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 6.709.879 3.911.796İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 551.598 330.874Stoklar9 154.909.802 145.517.135Peşin Ödenmiş Giderler10 13.994.229 9.902.602İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 10.095 10.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 13.984.134 9.892.507Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 2.375.472 572.394Diğer Dönen Varlıklar18 385.133 548.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 385.133 548.465ARA TOPLAM415.311.242 248.435.151Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 6.210.000 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR421.521.242 251.207.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar8 336.337 381.811İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 336.337 381.811Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 18.574.853 9.763.400Maddi Duran Varlıklar11 125.194.654 48.211.049Kullanım Hakkı Varlıkları2 49.125.659 28.347.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 569.770 593.359Ertelenmiş Vergi Varlığı26 12.388.319 7.637.981TOPLAM DURAN VARLIKLAR213.913.804 102.659.291TOPLAM VARLIKLAR635.435.046 353.866.719KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.800.860 46.088.055İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.800.860 46.088.055Banka Kredileri6 3.787.394 33.390.433Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 25.977.243 12.676.122Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 36.223 21.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.853.115 20.731.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.853.115 20.731.167Banka Kredileri6 42.853.115 20.731.167Ticari Borçlar7 153.491.310 68.828.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 27.004.683 23.562.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 126.486.627 45.266.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 7.493.781 2.879.229Diğer Borçlar8 7.525.921 8.055.506İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 2.506.262İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.525.921 5.549.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.641.714 4.239.439İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 3.676.788 1.936.582İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.964.926 2.302.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 6.561.288 1.166.500Kısa Vadeli Karşılıklar5.599.549 5.192.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.766.744 3.577.862Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.832.805 1.615.113ARA TOPLAM260.967.538 157.181.691TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.967.538 157.181.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar138.428.458 88.659.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar138.428.458 88.659.574Banka Kredileri6 117.197.828 75.368.559Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 21.230.630 13.291.015Diğer Borçlar8 133.731 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 133.731 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.322.268 5.482.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.322.268 5.482.097Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 22.632.352 7.959.092TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.516.809 102.100.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER427.484.347 259.282.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar207.950.699 94.584.265Ödenmiş Sermaye19 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları19 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.249.084 24.292.545Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.249.084 24.292.545Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 94.384.117 26.853.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.135.033 -2.560.835Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.207.513 1.035.614Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 14.420.002 12.886.947Net Dönem Karı veya Zararı19 46.351.875 1.646.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR207.950.699 94.584.265TOPLAM KAYNAKLAR635.435.046 353.866.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 432.405.300 233.411.672Satışların Maliyeti20 -240.677.306 -117.551.012TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)191.727.994 115.860.660BRÜT KAR (ZARAR)191.727.994 115.860.660Genel Yönetim Giderleri21 -15.894.109 -12.651.561Pazarlama Giderleri21 -103.027.063 -66.771.297Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -2.086.778 -1.363.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 52.170.803 27.502.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -55.620.650 -30.416.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.270.197 32.161.174Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 6.237.622 24.752Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 8.811.453 -2.172.538FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.319.272 30.013.388Finansman Gelirleri24 57.039.986 11.495.405Finansman Giderleri24 -85.979.022 -38.724.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.380.236 2.784.209Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.028.361 -1.137.275Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -6.561.288 -1.166.500Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -467.073 29.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.351.875 1.646.934DÖNEM KARI (ZARARI)46.351.875 1.646.934Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları46.351.875 1.646.934Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden Pay başına kazanç 0,00940000 0,00033000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar66.956.539 -971.766Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 77.177.985 -781.926Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -765.597 -353.656Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.455.849 163.816Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi19 -9.647.248 86.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 191.399 77.804Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.956.539 -971.766TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.308.414 675.168Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları113.308.414 675.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001931BIST