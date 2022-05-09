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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 08:14
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265
Transferler
1.646.934 -1.646.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.933 -292.584 -468.517 0 -468.517
Dönem Karı (Zararı)
-73.884 -73.884 0 -73.884
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.677.447 -2.853.419 1.035.614 14.533.881 -73.884 94.041.864 94.041.864
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 46.351.875 207.950.699 0 207.950.699
Transferler
46.351.875 -46.351.875
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-654.333 -1.205.583 -1.859.916 0 -1.859.916
Dönem Karı (Zararı)
21.316.966 21.316.966 0 21.316.966
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-181.968 -181.968
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BIST En Aktif Hisseler13:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 229,40 67.006.106 % 9,97  
IMASM 24,12 16.055.936 % 9,94  
EMNIS 27,22 1.333.971 % 9,94  
LIDFA 7,66 24.062.532 % 9,90  
DENGE 2,03 26.119.591 % 9,73  
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13:14 Alış Satış %  
Dolar 15,2395 15,2488 % 1,09  
Euro 16,0877 16,1072 % 1,04  
Sterlin 18,7250 18,8189 % 0,98  
Frank 15,2223 15,3140 % 0,69  
Riyal 4,0523 4,0726 % 1,06  
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13:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.858 3,49  
Altın Gr. 911 911 12,12  
Cumhuriyet 6.162 6.255 39,00  
Tam 6.137 6.293 41,20  
Yarım 2.966 3.044 19,93  
Çeyrek 1.488 1.522 9,96  
Gümüş.Ons 21,79 21,84 0,01  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 0,13  
B. Petrol 104 104 -1,58  
Seans Raporu 13:14
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