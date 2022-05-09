***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265Transferler1.646.934 -1.646.934Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-175.933 -292.584 -468.517 0 -468.517Dönem Karı (Zararı)-73.884 -73.884 0 -73.884Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.677.447 -2.853.419 1.035.614 14.533.881 -73.884 94.041.864 94.041.864Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 46.351.875 207.950.699 0 207.950.699Transferler46.351.875 -46.351.875Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-654.333 -1.205.583 -1.859.916 0 -1.859.916Dönem Karı (Zararı)21.316.966 21.316.966 0 21.316.966Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-181.968 -181.968