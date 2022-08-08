***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265Transferler171.899 1.475.035 -1.646.934Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-342.093 -242.193 -584.286 0 -584.286Dönem Karı (Zararı)952.707 952.707 0 952.707Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)58.020 58.020 58.020Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 26.511.287 -2.803.028 1.207.513 14.420.002 952.707 95.010.706 95.010.706Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 46.351.875 207.950.699 0 207.950.699Transferler46.351.875 -46.351.875Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.308.665 -1.155.316 -2.463.981 0 -2.463.981Dönem Karı (Zararı)68.362.407 68.362.407 0 68.362.407Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-181.968 -181.968 -181.968Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 93.075.452 -4.290.349 1.207.513 60.589.909 68.362.407 0 273.667.157 0 273.667.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.244.382 10.517.267Dönem Karı (Zararı)68.362.407 952.707Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)68.362.407 952.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.326.020 10.291.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 26.531.492 11.241.420Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.422.801 -328.592Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -412.150 13.501Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.701.986 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.308.665 -342.093Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler794.629 1.324.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 869.145 1.211.910Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 313.078 97.002Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 -387.594 15.217Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-373.729 323.216Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -779.923 176.477Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 406.194 146.739Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler21 0 -508.416Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-11.297.173 -1.562.096İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -11.297.173 -1.562.096Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 275.570 -255.887Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 -181.968 58.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.184.938 -355.977Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-129.468.380 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.452.741 4.186.050İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -15.146.612 3.411.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -13.306.129 774.194Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-834.972 -822.455İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -995.063 -983.222İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 160.091 160.767Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 22.964.596 -10.153.017Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -10.277.755 -2.016.867Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.602.453 5.956.788İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 26.400.077 -7.685.616İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 16.202.376 13.642.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 3.348.026 2.064.360Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.986.908 -187.662İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 -1.285.111İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.986.908 1.097.449Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 2.878.395 448.297İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.532 168.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 68.532 168.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.496.511 10.888.524Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 7.252.129 -371.257YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.206.747 -715.058Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.206.747 -715.058Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.190.838 -637.320Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -15.909 -77.738FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.456.445 21.430.670Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.031.799 74.080.794Kredilerden Nakit Girişleri7 17.031.799 74.080.794Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.421.196 -53.014.665Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -50.421.196 -53.014.665Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -317.125 4.104.447Ödenen Faiz27 -2.749.923 -3.739.906YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.907.574 31.232.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -53.907.574 31.232.879DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 147.111.619 61.657.966DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 93.204.045 92.890.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 93.204.045 147.111.619Finansal Yatırımlar138.170.366 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 138.170.366 0Ticari Alacaklar8 117.732.207 89.273.510İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 92.521.954 77.822.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 25.210.253 11.451.207Diğer Alacaklar9 8.073.690 7.261.477İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 7.704.942 6.709.879İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 368.748 551.598Stoklar10 131.945.206 154.909.802Peşin Ödenmiş Giderler11 24.271.984 13.994.229İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 10.095 10.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 24.261.889 13.984.134Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 2.301.210 2.375.472Diğer Dönen Varlıklar21 316.601 385.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 316.601 385.133ARA TOPLAM516.015.309 415.311.242Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar28 0 6.210.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR516.015.309 421.521.242DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar359.096 336.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 359.096 336.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 29.872.026 18.574.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 6.210.000 0Maddi Duran Varlıklar13 126.336.047 125.194.654Kullanım Hakkı Varlıkları12 57.113.692 49.125.659Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 537.599 569.770Ertelenmiş Vergi Varlığı29 11.350.886 12.388.319TOPLAM DURAN VARLIKLAR239.503.558 213.913.804TOPLAM VARLIKLAR755.518.867 635.435.046KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar39.787.199 29.800.860İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar39.787.199 29.800.860Banka Kredileri7 9.712.518 3.787.394Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 29.922.949 25.977.243Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 151.732 36.223Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.176.046 42.853.115İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 59.176.046 42.853.115Banka Kredileri7 59.176.046 42.853.115Ticari Borçlar8 195.002.257 153.491.310İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 53.404.760 27.004.683İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 141.597.497 126.486.627Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 10.841.807 7.493.781Diğer Borçlar11.512.829 7.525.921İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.512.829 7.525.921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 10.520.109 7.641.714İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 7.696.707 3.676.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.823.402 3.964.926Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 11.864.898 6.561.288Kısa Vadeli Karşılıklar6.630.029 5.599.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 4.560.157 3.766.744Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.069.872 1.832.805ARA TOPLAM345.335.174 260.967.538TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER345.335.174 260.967.538UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar107.794.549 138.428.458İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar107.794.549 138.428.458Banka Kredileri7 82.838.717 117.197.828Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 24.955.832 21.230.630Diğer Borçlar9 0 133.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 133.731Uzun Vadeli Karşılıklar6.851.498 5.322.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.851.498 5.322.268Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 21.870.489 22.632.352TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.516.536 166.516.809TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER481.851.710 427.484.347ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar273.667.157 207.950.699Ödenmiş Sermaye22 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları22 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)88.785.103 91.249.084Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)88.785.103 91.249.084Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 93.075.452 94.384.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -4.290.349 -3.135.033Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 1.207.513 1.207.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 60.589.909 14.420.002Net Dönem Karı veya Zararı22 68.362.407 46.351.875TOPLAM ÖZKAYNAKLAR273.667.157 207.950.699TOPLAM KAYNAKLAR755.518.867 635.435.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 461.578.742 98.320.176 269.716.328 56.001.733Satışların Maliyeti23 -287.311.267 -45.949.622 -165.080.818 -29.245.920TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.267.475 52.370.554 104.635.510 26.755.813BRÜT KAR (ZARAR)174.267.475 52.370.554 104.635.510 26.755.813Genel Yönetim Giderleri24 -13.253.914 -6.739.504 -7.422.235 -3.179.582Pazarlama Giderleri24 -93.854.269 -33.179.197 -53.017.220 -16.268.552Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -1.724.815 -718.672 -848.505 -437.678Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 50.158.115 15.074.813 25.069.371 7.072.909Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -36.568.558 -15.961.553 -15.380.195 -7.224.730ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.024.034 10.846.441 53.036.726 6.718.180Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 87.508 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 11.297.173 1.562.096 7.111.971 936.989FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.408.715 12.408.537 60.148.697 7.655.169Finansman Gelirleri27 37.128.943 15.488.558 15.185.470 5.497.567Finansman Giderleri27 -46.462.726 -26.518.317 -19.656.896 -11.781.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.074.932 1.378.778 55.677.271 1.371.335Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.712.525 -426.071 -8.631.830 -344.744Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -11.864.898 -552.357 -9.632.633 -347.383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -847.627 126.286 1.000.803 2.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)68.362.407 952.707 47.045.441 1.026.591DÖNEM KARI (ZARARI)68.362.407 952.707 47.045.441 1.026.591Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.362.407 952.707 47.045.441 1.026.591Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01390000 0,00020000 0,00960000 0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.463.981 -584.286 -604.065 -115.769Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 -1.495.617 -390.963 -747.808 -195.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -1.540.421 -322.924 67.023 42.806Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler572.057 129.601 76.720 36.907Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 186.952 48.870 93.476 29.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 385.105 80.731 -16.756 7.585Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.463.981 -584.286 -604.065 -115.769TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.898.426 368.421 46.441.376 910.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.898.426 368.421 46.441.376 910.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053203BIST