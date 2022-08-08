***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 20:07
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265
Transferler
171.899 1.475.035 -1.646.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-342.093 -242.193 -584.286 0 -584.286
Dönem Karı (Zararı)
952.707 952.707 0 952.707
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
58.020 58.020 58.020
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.511.287 -2.803.028 1.207.513 14.420.002 952.707 95.010.706 95.010.706
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 46.351.875 207.950.699 0 207.950.699
Transferler
46.351.875 -46.351.875
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.308.665 -1.155.316 -2.463.981 0 -2.463.981
Dönem Karı (Zararı)
68.362.407 68.362.407 0 68.362.407
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-181.968 -181.968 -181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 93.075.452 -4.290.349 1.207.513 60.589.909 68.362.407 0 273.667.157 0 273.667.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.244.382 10.517.267
Dönem Karı (Zararı)
68.362.407 952.707
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
68.362.407 952.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.326.020 10.291.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 26.531.492 11.241.420
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.422.801 -328.592
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -412.150 13.501
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.701.986 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.308.665 -342.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
794.629 1.324.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 869.145 1.211.910
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 313.078 97.002
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -387.594 15.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-373.729 323.216
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -779.923 176.477
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 406.194 146.739
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -508.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.297.173 -1.562.096
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -11.297.173 -1.562.096
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 275.570 -255.887
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -181.968 58.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.184.938 -355.977
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-129.468.380 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.452.741 4.186.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -15.146.612 3.411.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -13.306.129 774.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-834.972 -822.455
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -995.063 -983.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 160.091 160.767
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 22.964.596 -10.153.017
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -10.277.755 -2.016.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.602.453 5.956.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 26.400.077 -7.685.616
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 16.202.376 13.642.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 3.348.026 2.064.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.986.908 -187.662
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 -1.285.111
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.986.908 1.097.449
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 2.878.395 448.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.532 168.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 68.532 168.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.496.511 10.888.524
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 7.252.129 -371.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.206.747 -715.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.206.747 -715.058
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.190.838 -637.320
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -15.909 -77.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.456.445 21.430.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.031.799 74.080.794
Kredilerden Nakit Girişleri
7 17.031.799 74.080.794
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.421.196 -53.014.665
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -50.421.196 -53.014.665
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -317.125 4.104.447
Ödenen Faiz
27 -2.749.923 -3.739.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.907.574 31.232.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -53.907.574 31.232.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 147.111.619 61.657.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 93.204.045 92.890.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 93.204.045 147.111.619
Finansal Yatırımlar
138.170.366 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 138.170.366 0
Ticari Alacaklar
8 117.732.207 89.273.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 92.521.954 77.822.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 25.210.253 11.451.207
Diğer Alacaklar
9 8.073.690 7.261.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.704.942 6.709.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 368.748 551.598
Stoklar
10 131.945.206 154.909.802
Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.271.984 13.994.229
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.261.889 13.984.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 2.301.210 2.375.472
Diğer Dönen Varlıklar
21 316.601 385.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 316.601 385.133
ARA TOPLAM
516.015.309 415.311.242
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
28 0 6.210.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
516.015.309 421.521.242
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
359.096 336.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 359.096 336.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 29.872.026 18.574.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.210.000 0
Maddi Duran Varlıklar
13 126.336.047 125.194.654
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 57.113.692 49.125.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 537.599 569.770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 11.350.886 12.388.319
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
239.503.558 213.913.804
TOPLAM VARLIKLAR
755.518.867 635.435.046
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.787.199 29.800.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.787.199 29.800.860
Banka Kredileri
7 9.712.518 3.787.394
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 29.922.949 25.977.243
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 151.732 36.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.176.046 42.853.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 59.176.046 42.853.115
Banka Kredileri
7 59.176.046 42.853.115
Ticari Borçlar
8 195.002.257 153.491.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 53.404.760 27.004.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 141.597.497 126.486.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 10.841.807 7.493.781
Diğer Borçlar
11.512.829 7.525.921
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.512.829 7.525.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 10.520.109 7.641.714
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 7.696.707 3.676.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.823.402 3.964.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 11.864.898 6.561.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.630.029 5.599.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.560.157 3.766.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.069.872 1.832.805
ARA TOPLAM
345.335.174 260.967.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.335.174 260.967.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.794.549 138.428.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.794.549 138.428.458
Banka Kredileri
7 82.838.717 117.197.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 24.955.832 21.230.630
Diğer Borçlar
9 0 133.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 133.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.851.498 5.322.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.851.498 5.322.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 21.870.489 22.632.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.516.536 166.516.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
481.851.710 427.484.347
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.667.157 207.950.699
Ödenmiş Sermaye
22 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
22 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.785.103 91.249.084
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
88.785.103 91.249.084
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 93.075.452 94.384.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -4.290.349 -3.135.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 1.207.513 1.207.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 60.589.909 14.420.002
Net Dönem Karı veya Zararı
22 68.362.407 46.351.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.667.157 207.950.699
TOPLAM KAYNAKLAR
755.518.867 635.435.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 461.578.742 98.320.176 269.716.328 56.001.733
Satışların Maliyeti
23 -287.311.267 -45.949.622 -165.080.818 -29.245.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.267.475 52.370.554 104.635.510 26.755.813
BRÜT KAR (ZARAR)
174.267.475 52.370.554 104.635.510 26.755.813
Genel Yönetim Giderleri
24 -13.253.914 -6.739.504 -7.422.235 -3.179.582
Pazarlama Giderleri
24 -93.854.269 -33.179.197 -53.017.220 -16.268.552
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -1.724.815 -718.672 -848.505 -437.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 50.158.115 15.074.813 25.069.371 7.072.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -36.568.558 -15.961.553 -15.380.195 -7.224.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.024.034 10.846.441 53.036.726 6.718.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 87.508 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 11.297.173 1.562.096 7.111.971 936.989
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.408.715 12.408.537 60.148.697 7.655.169
Finansman Gelirleri
27 37.128.943 15.488.558 15.185.470 5.497.567
Finansman Giderleri
27 -46.462.726 -26.518.317 -19.656.896 -11.781.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.074.932 1.378.778 55.677.271 1.371.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.712.525 -426.071 -8.631.830 -344.744
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -11.864.898 -552.357 -9.632.633 -347.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -847.627 126.286 1.000.803 2.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.362.407 952.707 47.045.441 1.026.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.362.407 952.707 47.045.441 1.026.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.362.407 952.707 47.045.441 1.026.591
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01390000 0,00020000 0,00960000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.463.981 -584.286 -604.065 -115.769
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 -1.495.617 -390.963 -747.808 -195.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.540.421 -322.924 67.023 42.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
572.057 129.601 76.720 36.907
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 186.952 48.870 93.476 29.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 385.105 80.731 -16.756 7.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.463.981 -584.286 -604.065 -115.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.898.426 368.421 46.441.376 910.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.898.426 368.421 46.441.376 910.822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053203
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