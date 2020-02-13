***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGelir Tablosu- Ana ortaklık payları bölümü düzeltilmesiDeğişikliğin NedeniSehven kontrol gücü olmayan paylar bölümüne yazılan tutarın, Ana ortaklık paylar bölümüne yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisiyoktur.Açıklamalar01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki gelir tablomuzda finansal sonuçlara etkisi olmayan düzeltme yapılacaktır.