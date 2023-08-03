***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
03.08.2023 08:41
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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-
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemini içeren 2023 yılı 2. Çeyrek finansal raporlarını 07.08.2023 tarihinde yayınlayacağız.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 07/08/2023
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180063
BIST
'
18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
0
En Yüksek
0
18:0526,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0482
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0622
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.677,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.677,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|53,60
|99.819.849
|% 1,05
|
|ULUFA
|8,07
|86.981.585
|% 0,00
|
|TUREX
|26,82
|18.240.865
|% 0,00
|
|TEZOL
|19,53
|211.297.633
|% 0,00
|
|YEOTK
|171,40
|1.354.067.164
|% 0,00
|
|RYSAS
|28,60
|32.632.215
|% -0,90
|
|TSPOR
|5,35
|170.371.147
|% 0,00
|
|VAKBN
|12,55
|1.699.315.253
|% 0,00
|
|VESBE
|16,62
|138.883.748
|% 0,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 0,00
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,00
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9657
|26,9712
|% 0,18
|
|Euro
|29,5234
|29,5671
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,1338
|34,3050
|% -0,09
|
|Frank
|30,5587
|30,7428
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1679
|7,2039
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,28
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.963
|11.076
|-6,00
|
|Yarım
|5.486
|5.563
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.782
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-0,06
|