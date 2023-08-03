***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemini içeren 2023 yılı 2. Çeyrek finansal raporlarını 07.08.2023 tarihinde yayınlayacağız.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek01/01/2023 30/06/2023 07/08/20233. Çeyrek- - -Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180063BIST