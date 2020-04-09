***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.04.2020Genel Kurul Tarihi 08.05.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,2 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2019 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi gereğince 01.04.2020 tarih ve 20/2020 sayılı yönetim kurulu kararı ile istifaen boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiş bulunan Bahar Deniz Egemen'in yönetim kurulu üyeliğinin yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere Genel Kurulun onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,12 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEN.KUR._OLAĞAN_2019_Davetmetni.pdf - İlan MetniEK: 2 GEN.KUR._OLAĞAN_2019Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ertelenmiş olup, ertelenen toplantının, 08/05/2020 tarihi saat 15:00' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837022BIST