***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,11 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060839989 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına su-nulması,15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gere-ğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve-ya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başka-ları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmele-ri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEN.KUR.-OLAĞAN-İMTİYAZLI-2020 hesap yılı-Davet metni.pdf - İlan MetniEK: 2 DESA-2020OLAĞANGENELKURULVEKALETNAMEÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915506BIST