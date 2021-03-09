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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2021 19:15



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL‘na yükseltilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve 6362 Sayılı SPK'nın 18. Maddesine göre düzenlenen "Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi" Tebliği uyarınca Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması ile ilgili olarak 31.03.2021 tarih ve saat:14:30 da yapılan 2020 Olağan genel kurul da onaylanıp alınan karar ile ilgili hususlarda karar verilmesi,
3 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GEN.KUR.-2020OLAĞAN-İMTİYAZLI-Davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 DESA-İMTİYAZLIGENELKURULVEKALETÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2020_Yili_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'tedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916650


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Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,88  
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