***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 31.03.2021 Tarihinde Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,2 - Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL‘na yükseltilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve 6362 Sayılı SPK'nın 18. Maddesine göre düzenlenen "Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi" Tebliği uyarınca Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması ile ilgili olarak 31.03.2021 tarih ve saat:14:30 da yapılan 2020 Olağan genel kurul da onaylanıp alınan karar ile ilgili hususlarda karar verilmesi,3 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEN.KUR.-2020OLAĞAN-İMTİYAZLI-Davet metni.pdf - İlan MetniEK: 2 DESA-İMTİYAZLIGENELKURULVEKALETÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2020_Yili_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İmtiyazlı pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Sonucu ve onaylı tadil metni ektedir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DESAIMTIYAZLITUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 DESAIMTIYAZLIHAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 ONAYLITADİLMETNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarİmtiyazlı pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927460BIST