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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2021 16:16



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31.03.2021 Tarihinde Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL‘na yükseltilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve 6362 Sayılı SPK'nın 18. Maddesine göre düzenlenen "Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi" Tebliği uyarınca Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması ile ilgili olarak 31.03.2021 tarih ve saat:14:30 da yapılan 2020 Olağan genel kurul da onaylanıp alınan karar ile ilgili hususlarda karar verilmesi,
3 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GEN.KUR.-2020OLAĞAN-İMTİYAZLI-Davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 DESA-İMTİYAZLIGENELKURULVEKALETÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2020_Yili_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İmtiyazlı pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Sonucu ve onaylı tadil metni ektedir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DESAIMTIYAZLITUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 DESAIMTIYAZLIHAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 ONAYLITADİLMETNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
İmtiyazlı pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927460


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Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,28 25,31 0,49  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 0,14  
B. Petrol 64,09 64,09 0,81  
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