***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,11 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060839989 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına su-nulması,15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gere-ğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve-ya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başka-ları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmele-ri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEN.KUR.-OLAĞAN-İMTİYAZLI-2020 hesap yılı-Davet metni.pdf - İlan MetniEK: 2 DESA-2020OLAĞANGENELKURULVEKALETNAMEÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2020_Yili_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2021 tarihinde saat 14.30'da şirketimiz merkez ofisinde yapılmış olup toplantıya ilişkin Hazirun cetveli ve toplantı tutanağına ekte yer verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DESATUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 DESAHAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 ONAYLITADİLMETNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 13 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927459BIST