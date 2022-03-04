***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2021 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,12 - 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi su-nulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına su-nulması,15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gere-ğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve-ya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başka-ları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmele-ri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEN.KUR.-OLAĞAN-2021 hesap yılı-Davetmetni.pdf - İlan MetniEK: 2 GEN.KUR.-OLAĞAN-2021 hesap yılı-Vekaletörneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007545BIST