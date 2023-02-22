***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 22.02.2023Genel Kurul Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Halkalı Cad. No: 208 Sefaköy / Küçükçekmece / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Dönem içi Esas Sözleşmede yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması SPK'nın 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ve 29.12.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00081411132 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilen ekteki 6. madde tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak Genel Kurul'un tetkikine ve onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,7 - 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması, yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,16 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DESA-2022-OLAGAN-GENEL-KURUL-Davet-Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 DESA-2022-GENEL-KURUL-BiLGiLENDiRME-DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 EK-MADDE-6-TADiL-TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk Açıklamalar01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması HakkındaŞirketimiz 22.02.2023 tarihli 06/2023 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 31.03.2023 tarihli saat: 15:00'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.31 MART 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ1. Açılış Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,2. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5. Dönem içi Esas Sözleşmede yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması SPK'nın 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ve 29.12.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00081411132 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilen ekteki 6. madde tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak Genel Kurul'un tetkikine ve onayına sunulması,6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,7. 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,12. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması, yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,16. Dilekler ve Kapanış.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116137BIST