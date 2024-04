***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 02.04.2024Genel Kurul Tarihi 26.04.2024Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208Gündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,4 - 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarih ve E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,15 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 GENEL-KURUL-Davet Metni_Son.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 02.04.2024 tarihli 11/2024 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.04.2024 tarihinde ve saat 14.30'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265508BIST