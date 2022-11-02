***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01/11/2022 tarihinde çeşitli sosyal mecralarda çıkan "İstanbul'da cinayete tam teşebbüs! DESA firmasına ait tır, ters yönden akan yola girdi, tüm şeritleri kapattı. Zincirleme kazadan kıl payı dönüldü." Başlıklı haber ve görselde bulunan aracın Şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Şirketlerin isim benzerliğinden kaynaklanan bu durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076149BIST