***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.11.2022 11:54
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
01/11/2022 tarihinde çeşitli sosyal mecralarda çıkan "İstanbul'da cinayete tam teşebbüs! DESA firmasına ait tır, ters yönden akan yola girdi, tüm şeritleri kapattı. Zincirleme kazadan kıl payı dönüldü." Başlıklı haber ve görselde bulunan aracın Şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Şirketlerin isim benzerliğinden kaynaklanan bu durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076149
BIST
12:174.081
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991,10
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:15
|NTGAZ
|35,88
|176.599.353
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|12.759.911
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|153.825.522
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|134.385.350
|% 9,92
|
|KRONT
|80,75
|36.834.021
|% 9,12
|
|MARTI
|5,57
|20.085.496
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,30
|162.142.997
|% -7,34
|
|LIDER
|44,80
|31.589.223
|% -7,17
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|HEDEF
|13,80
|60.249.573
|% -6,57
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|THYAO
|100,80
|2.316.988.892
|% -1,56
|
|SASA
|127,60
|1.997.098.223
|% -2,97
|
|ASELS
|33,94
|1.692.228.148
|% 1,80
|
|TUPRS
|396,30
|1.109.864.214
|% 1,62
|
|PETKM
|13,97
|993.768.647
|% 2,65
|
|EKGYO
|4,55
|689.353.850
|% 0,89
|
|ODAS
|8,23
|883.807.838
|% 4,97
|
|SKBNK
|2,03
|219.575.759
|% 1,50
|
|TSKB
|3,10
|308.347.149
|% 4,38
|
|IHLGM
|1,01
|98.688.788
|% 2,02
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6188
|% 0,18
|
|Euro
|18,4187
|18,4357
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3494
|21,4564
|% 0,29
|
|Frank
|18,5864
|18,6983
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,29
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|26,00
|
|Tam
|6.652
|6.707
|12,00
|
|Yarım
|3.241
|3.279
|6,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
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|B. Petrol
|94,87
|94,87
|0,22
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