***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Covid-19 sebebiyle 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 31.03.2020 tarihinde saat:15:00'de, Halkalı Cad. No:208 K.Çekmece / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 02.03.2020 tarihli ve 10027 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1693-1694. sayfalarında yayımlanmışsa da COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarih ve 53382221 sayılı ve Genel Kurul toplantılarının iptal edilebileceğine dair yazıları da dikkate alınarak, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833242BIST