***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
04.02.2021 08:35
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Aralık 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/02/2021
Açıklamalar
2020 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait "Gelir Tablosu" ektedir.Ekte sunulan " Gelir Tablosu" Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907357
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
0
En Düşük
0
18:057,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
18:058,6233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6026
18:05420,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,79
|Açılış
|: 420,29
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRCAS
|5,64
|283.175.341
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|697.147.084
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|502.322.780
|% 0,00
|
|VESBE
|49,50
|35.363.655
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,53
|67.492.955
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,64
|283.175.341
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|697.147.084
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|502.322.780
|% 0,00
|
|VESBE
|49,50
|35.363.655
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,53
|67.492.955
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 0,00
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1692
|7,1739
|% 0,13
|
|Euro
|8,6179
|8,6233
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7255
|9,7743
|% -0,07
|
|Frank
|7,9288
|7,9765
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9049
|1,9144
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-10,26
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|58,88
|58,88
|0,19
|