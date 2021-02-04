***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Aralık 4. Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi03/02/2021Açıklamalar2020 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait "Gelir Tablosu" ektedir.Ekte sunulan " Gelir Tablosu" Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907357BIST